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6歲選美公主遇害25年 李昌鈺也曾調查 兇手仍在逃

編譯林梅婕 ／綜合28日電
25年前的聖誕節，曾獲選為選美公主的科羅拉多州圓石市的六歲女童瓊貝妮特·藍西。(Getty Images)
25年前的聖誕節，曾獲選為選美公主的科羅拉多州圓石市的六歲女童瓊貝妮特·藍西。(Getty Images)

對大部分家庭來說，聖誕節是個充滿歡樂、與家人共度美好時光的日子；但25年前的聖誕節，曾獲選為選美公主的科羅拉多州圓石市(Boulder)六歲女童瓊貝妮特·藍西(JonBenet Ramsey)遭人殘忍殺害震驚全國，撲朔迷離的案情更深深烙印在民眾的記憶；然而，隨著這些年來科技不斷進步，調查員比對將近1000筆DNA，但兇手至今仍未落網。

如今瓊貝妮特案在本周已屆滿25周年，圓石市警局聲稱他們過去不斷「以最新科技進行調查」；而且為了破案，調查員們定期過濾DNA資料庫中的嫌疑犯，卻遲遲無法抓到兇手。

圓石市警局的聲明中說道：「感謝先進的DNA科技，我們從系統中過濾掉非常多的嫌疑犯，光是最近一次科羅拉多調查局使用的DNA比對，就又更新了750個樣本。」

同時，圓石市警局也公布瓊貝妮特案的調查進度；過去警方過濾的信件、電郵，還有接獲的線報等，一共多達2萬1000條線索；承辦的刑警甚至造訪19個州，訪問過1000多名相關人士，證據更超過1500項。

來源：Associated Press

1996年12月26日瓊貝妮特被家人通報失蹤，當時她的母親帕西(Patsy)向警方供稱發現一張求償11萬8000元的勒索信；而且相當罕見的是，這封勒索信竟長達三頁。

不幸的是警方最後發現瓊貝妮特陳屍在家中地下室，當時只有六歲的她疑似死前遭到性侵和虐打，她的頭骨也有骨折的痕跡；據稱當時此案太過轟動，甚至連知名鑑識專家李昌鈺都曾參與調查，但無奈案發現場遭到破壞，即使採集到DNA，多年來仍無法將兇手繩之以法。

全案經過25年懸而未決，卻也激起各地民眾的好奇心，種種背景因素包括瓊貝妮特在如此小小年紀就獲選為選美公主，又是出身於富裕家庭，使得此案多年來一直受到極大關注；調查過程中瓊貝妮特的雙親甚至一度被列為嫌疑人，但最後又在DNA鑑定下排除嫌疑。

當年藍西的母親帕西與先生公開向社會大眾哀求協助。(美聯社)
當年藍西的母親帕西與先生公開向社會大眾哀求協助。(美聯社)

DNA 聖誕節 性侵

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