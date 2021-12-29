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科州丹佛商業區濫射5死3傷 槍手與警交火 當場身亡

記者胡玉立／綜合報導
科州丹佛警方在其中之一的槍案現場圍上警戒線，展開調查。(美聯社)
科州丹佛警方在其中之一的槍案現場圍上警戒線，展開調查。(美聯社)

一名槍手27日晚間在丹佛地區多個繁忙的商業區任意開槍濫射，最後造成五人死亡、三人受傷，死者包括槍手在內；他在萊克伍德購物區與警察交火後身亡。警方表示，該槍手須對此暴力濫射事件負責。警方稍後公布槍手為47歲的林登．麥克雷德(Lyndon McLeod)，其作案動機正深入調查。

遭警方擊斃的47歲涉案槍手林登．麥克雷德。(取自Instagram)
遭警方擊斃的47歲涉案槍手林登．麥克雷德。(取自Instagram)

丹佛警察局長保羅帕森(Paul Pazen)表示，槍手27日下午5時後不久，於丹佛市中心布滿商店、酒吧及餐館的東第一大道和百老匯大街交叉路口附近開槍，兩名女性被殺，一名男子受傷。不久，槍手到丹佛奇斯曼公園(Cheesman Park)附近的東12大道和威廉斯街(Williams Street)一帶開槍打死一名男子。

之後，丹佛健康醫院(Denver Health hospital)附近另一繁忙街道也傳出槍響，但無人受傷。丹佛警方據報追捕作案車輛，在第八大道和祖尼街(Zuni Street )附近與車內人員交火，但嫌犯擺脫警車，逃到萊克伍德區(Lakewood)。

科州丹佛民眾28日在槍案現場前獻花，追弔遇害者。(美聯社)
科州丹佛民眾28日在槍案現場前獻花，追弔遇害者。(美聯社)

下午6時前，萊克伍德警局接獲報案，稱當地位於吉卜林街(Kipling Street)和西科爾法克斯大道(West Colfax Avenue)交匯處的一家企業遭槍擊，一名受害者當場中槍死亡。

萊克伍德警局發言人羅梅洛(John Romero)表示，警方後來在貝爾瑪(Belmar)購物區發現涉案汽車，試圖攔下該車，嫌犯對警方開火，然後徒步逃入位在南萬斯街(South Vance Street)和西阿拉斯加大道(West Alaska Drive)轉角處的凱悅酒店(Hyatt hotel)，對一名酒店職員開槍。

槍手逃離酒店後，開槍打傷一名警察；警方後來與嫌犯交火，嫌犯當場身亡。目前警方仍在調查槍手作案動機。

來源：Next 9NEWS

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