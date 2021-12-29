「她死在我懷裡」洛城14歲女遭警流彈擊殺 母淚求公道

洛杉磯Burlington百貨店警方流彈致死案，遇害者的父母親28日在警局女兒遺照前，尋求公道。(Getty Images)

索拉達．佩拉塔28日談到女兒倒在她懷中，泣不成聲。(美聯社)

14歲少女瓦倫蒂娜·奧蕾拉娜-佩拉塔(Valentina Orellana-Peralta)23日在洛杉磯 聖費爾南多谷(San Fernando Valley)北好萊塢附近一家Burlington百貨店更衣室，遭警方流彈擊中身亡；家人28日前往洛杉磯警察 局尋求公道，她的母親說：「女兒死在我懷裡，我什麼也不能做。」

這起不幸事件發生在警方開槍打死一名攻擊其他婦女的嫌犯之際；案發前，佩拉塔和母親索拉達．佩拉塔(Soledad Peralta)正在更衣室裡試穿衣服，兩人無處可逃，只能將更衣室鎖住；但子彈穿牆而過。索拉達．佩拉塔說：「我們坐在座位上，互相擁抱和祈禱；然後我女兒被什麼東西擊中，我們摔倒在地。女兒死在我懷裡，我什麼也不能做。」

來源：ABC News

28日，佩拉塔家人將她的照片用鮮花環繞，在洛城警察局外，要求伸張正義，呼籲世人記住他們的女兒。

她生前夢想 成為工程師

家人表示，佩拉塔甫來美六個月，她生前喜歡溜滑板，夢想成為一名工程師和製造機器人。他們用西班牙語哽咽地說，全家人離開智利，是為了擺脫暴力和不公正，在美國尋找更好的生活。

遭到執勤警方流彈擊斃的14歲少女佩拉塔。(取材自臉書)

洛杉磯警察局27日在網上發布23日當天槍擊事件剪輯影片，內容結合911電話、無線電通訊、隨身攝影機鏡頭和擠滿假日購物者的商店監控視頻。

監控視頻顯示，嫌犯當時襲擊兩名婦女，包括商店員工在內有多人報警，指一男子用自行車鎖襲擊顧客。鏡頭顯示，男子在自動扶梯上攻擊一女子，該女子設法逃出商店；男子隨後離開商店一分半鐘。男子回返後，多次用自行車鎖毆打一名倒在地上的婦女；當她試圖逃跑時，他拖著她穿過走道，走向更衣室。

隨身攝像機視頻顯示，武裝人員進入商店並接近嫌犯，其中一名警員拿著步槍推向隊伍前方，當他向前移動時，其他警察反覆說「慢點」和「慢點。然後有警察看到在地上爬行的受害者，大喊「她在流血」，嫌犯在走道另一邊；另一名警察大叫「且慢！且慢！」但拿著步槍的警察開了三槍。

24歲的嫌犯洛佩茲 (Daniel Elena Lopez) 當場死亡。影片中可聽到女性尖叫聲。正調查全案的警方認為，子彈從地板上跳起來擊中更衣室牆壁，受害者被射向嫌犯的子彈擊中；加州 司法廳也在調查此案。

來源：CBS Evening News