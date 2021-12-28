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星鏈衛星2次接近中國空間站 中專家：美試探性「摸底」

中國新聞組／綜合報導
馬斯克發展的「星鏈衛星」今年先後兩次接近中國太空站。(美聯社)
馬斯克發展的「星鏈衛星」今年先後兩次接近中國太空站。(美聯社)

美國SpaceX發射的星鏈衛星為何今年先後兩次接近中國太空站？中國的航空軍事專家張寶鑫對北京鷹派「環球時報」表示，這兩次「危險接近」是SpaceX要承擔全部責任。

報導指，任何一個太空飛行的飛行器都需要報備軌跡，理論上說，大家都在各自的軌跡上飛行，不可能產生碰撞或近距離接觸。張寶鑫稱，中方一向嚴格遵守國際相關條約和規定，再加上中國的空間站中還有航天員，不可能主動去接近美國衛星。

張寶鑫認為，這可能是對中國航天技術進行一場試探性的摸底。

報導引張寶鑫的話指，「我對你進行危險接近，就是要觀察你能不能發現。發現後會採取什麼技術進行規避，規避後能不能恢復到原來的軌道上。鑑於SpaceX也有相關技術，可以通過對比來得知中國的空間探測技術、空間站反應速度以及躲避閾值等多項技術水平的發展程度。」

報導指，至於有網友懷疑這兩次接近是為了此後「太空戰」做準備，張寶鑫表示，如果從這個角度猜測的話，那麼只能說這是「太空戰」最最前沿的試探階段，連偵查階段都算不上。畢竟，現在就算出了問題，還可以往SpaceX這個「民營企業」身上「甩鍋」。

張寶鑫還稱，雖然SpaceX的星鏈衛星打著民用的旗號，實際上已經成為美國國防部的供應商。畢竟在無人區搞通訊，從民用的角度來說成本很高，本身就是服務於美國軍方。可以這麼說，它的確是一個民間發起的項目，但是項目主要出資方和使用方，大部分都有國防背景。

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