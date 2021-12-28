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馬斯克星鏈衛星險撞中國太空站 中網友批：太空垃圾

記者張聲肇／綜合報導
馬斯克發展的「星鏈衛星」被中國網友痛批是「太空垃圾」。(美聯社)
馬斯克發展的「星鏈衛星」被中國網友痛批是「太空垃圾」。(美聯社)

馬斯克(Elon Musk)的太空探索公司(SpaceX)「星鏈」(Starlink)發射的衛星，今年兩度幾乎撞到中國太空站，逼得太空站緊急閃避，引發中國網民不滿，紛紛痛斥美國衛星不外乎一堆「太空垃圾。」

中國政府向聯合國外太空事務處申訴說，星鏈衛星7月1日和10月21日兩度「逼近」中國太空站，「為安全計，中國太空站實施了預防碰撞的閃避管制。」

聯合國網站披露中國政府申訴，太空探索公司未立即回覆路透有關提問。

消息走漏後，「中國推特」微信上，有民眾反應說，星鏈衛星「不過一堆垃圾，」也有人認為是「美國太空戰的武器。」

科學界估計，目前環繞地球運行的人造衛星將近3萬個，加上遭廢棄的無數碎片，各國政府最好分享有關資料，降低「災難性太空碰撞」的風險。

圖為今年4月在太空的中國太空站。(美聯社)
圖為今年4月在太空的中國太空站。(美聯社)

太空探索的星鏈寬頻網路計畫陸續實施，目前已布署了1900枚衛星繞行地球，今後還會發射更多上去。

微信用戶陳海瀛(Chen Haiying，音譯)留言，「星鏈的風險已逐漸顯露出來，全人類都要為一家企業的商業活動付出代價。」

美國國家航空暨太空總署(NASA)11月底就因太空碎片構成風險，不得不取消一次太空漫步。當時，馬斯克推文表示，為了降低碰撞的機率，部分星鏈衛星的軌道已經調整。

中國4月開始組建太空站，三個模組當中，最大的天河號已發射升空，再經過四次載人飛行運載，預定2022年年底組建完成。

馬斯克在中國是知名人物，除了他的太空探索公司，他的電動車特斯拉汽車在中國設有工廠，也是他受矚目的原因。不過，特斯拉汽車不見得都是好名聲，今年4月，一名顧客在上海汽車展期間，站上特斯拉車頂抗議客服太差，立即傳遍千里。

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