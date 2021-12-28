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中國誇口辦「綠冬奧」北京霧霾風險仍嚴峻

編譯孫梁／綜合27日電
圖為北京冬奧傳遞聖火的海報。(美聯社)
圖為北京冬奧傳遞聖火的海報。(美聯社)

中國誓言要將冬季奧運會辦成「綠色冬奧」，為此採取了改善北京及周邊地區的空氣和環境等重大舉措，但隨著冬奧開幕日益臨近，北京承認空氣汙染問題依然嚴重，並制定了應急方案，在為可能的空汙做最壞打算。

中國生態環境部發言人劉友賓說，到了冬奧時間，北京和河北省將依法採取合理的環保措施，但他強調，汙染嚴重的企業將從1月1日開始關閉的傳言並不屬實。

中國2015年贏得冬奧會的主辦權時曾擔憂，華北地區的重工業造成的嚴重空汙可能給冬奧蒙上陰影。為了落實國家主席習近平的綠色冬奧主張，河北省表示要進行經濟轉型和產業升級，為此搬遷了數百家工廠，北京與河北開展植樹造林達數千公頃，建起許多風力和太陽能電站。

2016年，京津冀地區每立方公尺空氣的PM2.5濃度還是平均71微克，到冬季升至500微克。但在今年1至9月，PM2.5濃度已降至平均40微克，北京是33微克。儘管北京的空氣符合每立方公尺35微克的中國標準，但仍超過世衛組織建議的5微克，而且京津冀地區冬季的PM2.5濃度很可能更高。位於華盛頓的中國環境國際基金今年初曾說，中國可能贏得許多冬奧金牌，但空汙將使冬奧會失色。

滑雪賽場的張家口市，一名26歲的滑雪愛好者說，他已感受到空氣品質發生了變化，「我數年前來北京會因空汙而引發哮喘，但如今空氣品質改善了許多，張家口的空氣品質甚至比部分外國滑雪場都好。」

在組織媒體參觀26個舉辦場館時，中國官員表示，全部冬奧設施都是100%的再生能源，逾700輛車均為氫燃料，通過大規模的植樹造林，張家口的森林面積已從過去的56%提高到70%至80%。中國還表示，將把本屆冬奧會辦成首次碳中和奧運。不過綠色和平組織表示，由於缺乏更多資料，很難評估碳中和的目標會否實現。

北京冬奧會還面臨水資源短缺的問題，尤其是如何產生人造雪與人造冰。

但組委會表示，冬奧會的用水主要是夏季降雨和水庫的蓄水，符合一切資源都要完全利用和再生的要求，可以實現水資源的自給自足與生態循環的目標，不會給當地供水帶來壓力。

北京冬奧 滑雪 奧運

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