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北京收到美18官員申辦冬奧簽證 白宮：外交抵制不變

記者羅印冲／綜合報導
美方27日澄清18名美方外交官員向北京申請入境簽證是為服務參賽的美國選手，美國外交抵制北京冬奧的原因與立場並未改變；圖為北京冬奧24日選手村已展開作業。(美聯社)
美方27日澄清18名美方外交官員向北京申請入境簽證是為服務參賽的美國選手，美國外交抵制北京冬奧的原因與立場並未改變；圖為北京冬奧24日選手村已展開作業。(美聯社)

美方早前宣布對北京冬奧採取「外交抵制」，但中國外交部發言人趙立堅26日證實，已經收到美方官員赴中國的簽證申請，他們將為美國運動員在冬奧期間提供安全和醫療支持。美國政府27日表示12月初宣布外交抵制北京冬奧的立場不會改變。

「提供安全和醫療支持」

香港「南華早報」24日報導，美國政府近日為18名官員向中國申請三個月簽證，理由是為提供安全和醫療支持參與冬奧，未來幾個月內還將再提交40名官員的申請書。

趙立堅27日在北京外交部例行記者會證實上述消息，並批評美方出於政治操弄的目的，在沒有受到邀請情況下，自導自演了所謂「不派外交或官方代表出席北京冬奧會」的鬧劇。

美國之音27日報導，白宮國家安全委員會發言人27日表示，美國政府本月初宣布的立場不會改變。

白宮國安全會的聲明說，「我們在本月初宣布的立場仍然是我們的立場，不會改變。鑒於中華人民共和國在新疆正在進行的種族滅絕和反人類罪，以及其他侵犯人權的行為，我們將不會有任何外交或官方代表。任何其他說法都是錯誤的。」

南華早報日前引述消息人士說，美國和北京對「外交抵制」的定義截然不同。北京認為，這18名美國官員赴北京冬奧，即違背美國喊出抵制的目的。

「18人名單非官方代表」

美方則認為，名單上的官員不是官方代表，而是為了安全和醫療支持才參與冬奧。

白宮國安會發言人聲明指「我們打算提供領事和外交安全服務，以確保我們的運動員、教練員、訓練員和工作人員的安全，並能獲得我們為所有海外美國公民提供的美國公民服務。任何簽證申請都是針對這些領事和外交安全人員的。讓這些人員在當地工作是標準的(做法)，這些人員不是參加奧運會的官方或外交代表。」國務院官員27日做同樣表示。

中方外交部發言人趙立堅稱，對於美方要派由政府官員組成的團隊赴中國，並提出簽證申請，「中方將根據國際慣例、有關規定和對等原則進行處理」。他重申，敦促美方停止把體育運動政治化，停止任何干擾破壞北京冬奧會的言行。

南華早報的報導指，這些申請書是在美國總統拜登11月底確定考慮對北京冬奧採取「外交抵制」後才提交。

北京冬奧 簽證 白宮

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