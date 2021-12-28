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為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

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空中折返 中突緊縮防疫 達美航空：窒礙難行

記者顏伶如／綜合報導
中國採取「硬封城」策略，堅持「清零」，對機場國門更是嚴防死守。達美航空27日說，日前從西雅圖飛上海航班半途折返，是因為浦東機場實行防疫新規，再加旅客檢測結果和簽證逾期等不符合中國規定，所以中途飛回。(美聯社)
中國採取「硬封城」策略，堅持「清零」，對機場國門更是嚴防死守。達美航空27日說，日前從西雅圖飛上海航班半途折返，是因為浦東機場實行防疫新規，再加旅客檢測結果和簽證逾期等不符合中國規定，所以中途飛回。(美聯社)

達美航空公司(Delta Air Lines)27日表示，從西雅圖飛往上海的一架班機上周起飛之後半路折返，原因與上海浦東國際機場推出防疫清潔新規有關。美聯社報導，達美航空在聲明中指出，上海機場的防疫新規「地面作業時間將大量延長，達美航空航班運作將變得窒礙難行」。

美聯社報導，上海浦東國際機場防疫新規為何，為何突然修改防疫規定，目前均無法確知。這次事件發生時間，正好是西安傳出疫情後中國再度加強管控旅遊防疫措施之際，距離北京冬奧開幕則進入倒數六周。

原訂前往上海的達美航空班機，上周從西雅圖起飛後在空中折返，根據中國媒體報導，已經完成新冠病毒檢測的某些乘客，檢測結果因此逾期失效，有的乘客美國簽證則已到期。事發之後，中國駐美國大使館已經提出抗議。

中央社報導，中華航空(China Airlines)與長榮航空(EVA Air)最近幾天裡，都已縮減飛往上海浦東機場的班次，理由是新版消毒清潔防疫規定，需要耗時較久才能完成。

長榮航空及旗下立榮航空(UNI AIR)已經暫停截至明年2月3日之前，從台北松山機場及高雄飛往上海浦東機場的航班，但從上海返回台灣的航班則正常運作。華航則取消明年1月底之前從一個城市飛往上海的航班，從另一個城市出發的上海航班則減少班次。

美國疫情嚴重，但採取「軟封城」策略，在年節假期，機場仍然熙熙攘攘；圖為旅客在洛杉...
美國疫情嚴重，但採取「軟封城」策略，在年節假期，機場仍然熙熙攘攘；圖為旅客在洛杉磯機場等候班機。(Getty Images)

美聯社報導，位於北京西南方約1000公里的西安，周末期間出現300多個新增確診案例，疫情明顯較前幾天升高。共計1300萬西安居民進入封城狀態，每戶人家每隔兩天可派一人出門採購日常生活必需品。

中國駐美國大使館在25日午夜發表的簡短聲明中並未點名達美航空。聲明中寫道，「近日，多班自美飛往中國的航班延誤或取消，某航空公司甚至出現航程過半後返航情況，中國駐美使領館已向該航司提出嚴正交涉。」

聲明並提醒近期計畫赴中國乘客，「密切留意航班變化情況，提前與航空公司確認航班狀態並相應安排登機前『雙檢測』。如重新安排行程超過規定時間，乘客需再次檢測並重新申請健康碼。」

美國的防疫措施比不上中國嚴格，圖為大華府雷根機場樹立的告示牌，僅提醒國內線旅客要...
美國的防疫措施比不上中國嚴格，圖為大華府雷根機場樹立的告示牌，僅提醒國內線旅客要戴口罩、保持社交距離。(Getty Images)

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