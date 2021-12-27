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東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

聯邦不管 多州自力立法 保護租客不被逐

編譯孫梁╱綜合26日電
在喬治亞州米羅市的費伊．摩爾(右)與靠在旅館床上的伴侶貝塔里，兩人被迫出租貸的房子後，無處可住。摩爾是退休的精神理療師。(美聯社)
在喬治亞州米羅市的費伊．摩爾(右)與靠在旅館床上的伴侶貝塔里，兩人被迫出租貸的房子後，無處可住。摩爾是退休的精神理療師。(美聯社)

全國數十個城市和州最近紛提出保護租客避免被迫遷的新法律，以圖遏止日益增多的租戶被逐事件，並為緩解租客與房東的衝突提供更多選擇，包括確保程序正當、設立調解機制和為租客提供法律諮詢等。

疫情開始後全國實行一年的暫緩迫遷令今年9月到期，此後全國提交的迫遷案越來越多，普林斯頓大學對31座城市和六個州的統計顯示，截至10月已超過4萬8000個，比8月增多24%。

為減緩租客面臨的壓力，21個州和哥倫比亞特區今年通過相關法規，全國40個州提議立法保護租戶，全國今年提出的與租戶避免被逐的相關法律，比2019年多出65%，包括保證程序正當、設立調解機制和為租客提供法律諮詢等。

疫情之下，許多人被迫停職，收入成問題，遇上房東要漲價，被迫搬家遷走。圖為在邁阿密...
疫情之下，許多人被迫停職，收入成問題，遇上房東要漲價，被迫搬家遷走。圖為在邁阿密市的戴維斯正在移動家具，被迫搬家。(美聯社)

為了解決房東與租客的矛盾，紐奧良自下月起將運用聯邦資助補貼一項200萬元的租客法律諮詢計畫，全國採取類似措施的州和城市越來越多，華盛頓州、康州和馬里蘭州今年都通過了為租客提供法律諮詢的法律。

密蘇里州的堪薩斯城剛通過一項市法，保證為租戶免費提供法律服務；北卡羅來納州Winston-Salem市的維權組織遞交請願書，要求當地政府使用聯邦援助為租戶提供法律諮詢。

國會今年通過450多億元幫助租戶支付房租的援助計畫，截至10月底已向各地分發130多億元。

華盛頓州的「西北正義計畫」律師表示，在過去的迫遷案中，90%的租戶都沒有律師，如今他們為租戶提供許多服務，包括協助打掉迫遷令、談判租金協議和保住租客的住房。

但房東對許多法規變動則提出質疑， 如房地產遊說組織的「全國公寓協會」認為，為租客提供法律服務是浪費資金，應將這筆錢直接轉為租金援助，因為許多長期欠費的租戶哪怕有律師也可能一走了之，欠費最終仍須房東承擔。

租客 房東 租金

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