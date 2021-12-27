最高院審密州墮胎法 羅訴韋德案若被推翻 拜登躲不掉

聯邦最高法院即將裁決關係到婦女墮胎權與胎兒生命權的大案。圖為本月1日支持墮胎權人士在高院前示威。(美聯社)

聯邦最高法院將審理密西西比州嚴格的墮胎 法案是否合憲，其裁決結果有可能影響羅訴韋德案(Roe v. Wade)的去留；如果支持婦女墮胎權的羅訴韋德案，真的遭到大法官 推翻，隨著明年期中選舉愈來愈近，拜登 總統恐怕將愈來愈難對此保持低調。

國會山報(The Hill)報導，拜登在上任後曾履行其選前承諾，建立一個由兩黨人士組成的委員會研議有關改革最高法院的議題；這讓拜登面對民主黨內進步派及溫和派的分歧時，與兩派都能保持一定距離。

儘管如此，仍有部分人士批評拜登此舉是「政治逃避」；而且隨著隨著期中選舉愈來愈近，拜登恐怕愈來愈難在此議題上身居幕後，尤其考慮到已有50年歷史的羅訴韋德案如果被推翻，可能將引起怎麼樣的波瀾。

最高法院在羅訴韋德案中認為，墮胎禁令可設在「胎兒離開母體後仍能存活的時間點」，實務上多在懷孕後24周，較為寬鬆；但是密西西比州通過的州法卻禁止幾乎所有懷孕15周以後的墮胎而引發爭議。

在進步派立場鮮明的人士眼中，現在最高法院大法官席次是三席自由派對六席保守派，這讓他們擔憂最高法院可能在裁決密州法案是否合憲時，一併推翻羅訴韋德案。

最高法院預計在明年夏季做出裁決，只在期中選舉的幾個月之前；耶魯大學法學史教授莫恩(Samuel Moyn)表示，進步派人士希望能擴大大法官席次等方式改革最高法院，如果羅訴韋德案真的被推翻，相關的呼聲將大到讓拜登無法忽視。

除進步派人士外，民主黨人還普遍不滿於共和黨籍國會議員雙重標準行徑：去年9月大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)去世後，共和黨人急忙在大選前通過川普提名的巴瑞特(Amy Coney Barrett)為大法官。

然而，在歐巴馬執政末期，2016年2月大法官史卡利亞(Antonin Scalia)去世後，共和黨人卻以「大選前不適宜」為由封殺他的提名。