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管控槍枝遲遲沒立法 拜登被指沒盡全力

編譯潘勛／綜合26日電
拜登一年來只以行政命令預防開槍逞暴，讓不少槍枝管控人士感到失望。（路透）
拜登一年來只以行政命令預防開槍逞暴，讓不少槍枝管控人士感到失望。（路透）

槍枝管制促進人士指出，拜登總統一年前就任時，他們寄予厚望，但這一年下來拜登只以行政命令預防開槍逞暴，而擴大審核擁槍者背景的立法遲遲沒能在參院過關，此外政府提名的聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)局長人選也叫他們十分洩氣。

國會山莊報(The Hill)26日報導，槍枝管制人士另指出，拜登對密西根州牛津市最近發生的高中槍擊命案致四名學生喪生一事，回應遠遠不夠。

「為活命而走」(March for Our Lives)組織政策副主任吉娜塔‧雅赫亞(Zeenat Yahya)表示，在此要凸顯的要務是拜登今年對預防槍枝暴力運動很友善，組織對此表示感謝，但坦白講，拜登真的沒領銜帶頭。

雅赫亞表示，拜登沒帶頭讓他們很感驚訝；他做過很多承諾，讓組織寄望甚深，拜登有採取一些行動，但是就採取由上而下的全面措施，還有很多總統可以辦到的事。

槍枝管制人士要求拜登向國會施加更大壓力，因應槍枝暴力課題，但參院兩黨各擁50席，勢均力敵，是槍管一大障礙；槍管促進人士承認這種政治局面有如攔路虎沒錯，但還是認為很失望。

不少槍管組織指責拜登政府做得不夠，應該要有通盤策略因應現實，但計畫在哪卻看不到，另外拜登政府沒比以往政府更致力於槍管。

白宮內政政策資深顧問史黛芙‧費德曼(Stef Feldman)反駁沒有通盤策略的批評聲浪，指出2021年政府做的就是通盤策略，只待明年繼續執行。

費德曼指出，政府的通盤策略有設立局處，因應大規模槍擊事件、自殺、社區暴力、家庭暴力、槍枝走火及家庭槍擊案，另要求擁槍人士、賣槍業者要負起責任。

拜登6月頒布行政命令，想阻止無跡可查的幽靈槍枝擴散、規定槍枝要有穩定撐持器，另協助各州制定預警法律。

司法部5月也推出減少犯罪策略，投資在預防計畫以及執法有明確對象，另還宣示「零寬容」政策，明言槍械店如販售槍枝給不得擁槍人士，必褫奪其聯邦營業許可證。

拜登 槍擊 參院

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