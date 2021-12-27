管控槍枝遲遲沒立法 拜登被指沒盡全力

拜登一年來只以行政命令預防開槍逞暴，讓不少槍枝管控人士感到失望。（路透）

槍枝管制促進人士指出，拜登 總統一年前就任時，他們寄予厚望，但這一年下來拜登只以行政命令預防開槍逞暴，而擴大審核擁槍者背景的立法遲遲沒能在參院 過關，此外政府提名的聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)局長人選也叫他們十分洩氣。

國會山莊報(The Hill)26日報導，槍枝管制人士另指出，拜登對密西根州牛津市最近發生的高中槍擊 命案致四名學生喪生一事，回應遠遠不夠。

「為活命而走」(March for Our Lives)組織政策副主任吉娜塔‧雅赫亞(Zeenat Yahya)表示，在此要凸顯的要務是拜登今年對預防槍枝暴力運動很友善，組織對此表示感謝，但坦白講，拜登真的沒領銜帶頭。

雅赫亞表示，拜登沒帶頭讓他們很感驚訝；他做過很多承諾，讓組織寄望甚深，拜登有採取一些行動，但是就採取由上而下的全面措施，還有很多總統可以辦到的事。

槍枝管制人士要求拜登向國會施加更大壓力，因應槍枝暴力課題，但參院兩黨各擁50席，勢均力敵，是槍管一大障礙；槍管促進人士承認這種政治局面有如攔路虎沒錯，但還是認為很失望。

不少槍管組織指責拜登政府做得不夠，應該要有通盤策略因應現實，但計畫在哪卻看不到，另外拜登政府沒比以往政府更致力於槍管。

白宮內政政策資深顧問史黛芙‧費德曼(Stef Feldman)反駁沒有通盤策略的批評聲浪，指出2021年政府做的就是通盤策略，只待明年繼續執行。

費德曼指出，政府的通盤策略有設立局處，因應大規模槍擊事件、自殺、社區暴力、家庭暴力、槍枝走火及家庭槍擊案，另要求擁槍人士、賣槍業者要負起責任。

拜登6月頒布行政命令，想阻止無跡可查的幽靈槍枝擴散、規定槍枝要有穩定撐持器，另協助各州制定預警法律。

司法部5月也推出減少犯罪策略，投資在預防計畫以及執法有明確對象，另還宣示「零寬容」政策，明言槍械店如販售槍枝給不得擁槍人士，必褫奪其聯邦營業許可證。