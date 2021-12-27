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「沒多走出華府」賀錦麗認上任最大失敗 曝美面臨2威脅

編譯陳韻涵郭宣含／綜合26日電
民調一跌再跌的副總統賀錦麗再次受訪指她與總統拜登關係良好，她唯一遺憾是未能常離開華府，多走訪民間聽取民意。(美聯社)
民調一跌再跌的副總統賀錦麗再次受訪指她與總統拜登關係良好，她唯一遺憾是未能常離開華府，多走訪民間聽取民意。(美聯社)

副總統賀錦麗在26日播出的「哥倫比亞廣播公司」(CBS)「面對國家」(Face the Nation)節目年終專訪時表示，為民主真諦而戰和爭取遏止氣候變遷的法案通關，是美國政府面臨的兩大威脅，而她1月上任後最大敗點就是未多離開華府圈，走訪民意；賀錦麗一直遭批，移民危機日益惡化之際，她僅探視南方邊界一次。

在這場白宮安排的訪談中，賀錦麗接受CBS主持人瑪格麗特·布倫南(Margaret Brennan)詢問，分享她覺得美國面臨的最大國安挑戰為何，以及什麼讓她擔憂得難以入眠。

賀錦麗說：「坦白說，其中之一是我們的民主，我會這麼說是因為這並不屬於機密訊息。」

「這無疑是專家在今年思忖最多的議題。」她說：「我們面對國家威脅以各種形式出現的新時代，包含專制占上風，影響整個世界；我們需要為民主真諦而戰，顯然還需要應對氣候變遷。」

民調一跌再跌的副總統賀錦麗再次受訪指她與總統拜登關係良好，她唯一遺憾是未能常離開...
民調一跌再跌的副總統賀錦麗再次受訪指她與總統拜登關係良好，她唯一遺憾是未能常離開華府，多走訪民間聽取民意。(美聯社)

賀錦麗辦公室在訪談結束後發出聲明澄清，她指的是「需要為民主真諦而戰」讓她憂心忡忡。

華爾街日報(WSJ)分析，賀錦麗指的是日益增加的中國、俄羅斯、伊朗、網路攻擊與極音速武器威脅；賀錦麗試圖宣揚拜登總統在國會推動選舉權法案的政策，強調美國民主系統的本質受到威脅；至於氣候變遷則是指拜登的雄心法案在參院受阻，幾乎沒有機會過關。

布倫南接著問賀錦麗自認有哪些缺點，「今年就快結束了，你自認目前自己最大的失敗處為何？」

57歲的賀錦麗先是大笑，之後坦承：「沒多走出華府。」

賀錦麗接著表示，這其實出於很多原因，「總統和我上任時，新冠肺炎早已開始。疫情開始後，我們真的無法遠行。」因為拜登總統和她無法離開華府，所以得花好幾個小時坐在同一個辦公室進行視訊會議，聆聽受到各議題影響的人民心聲。

與此同時，賀錦麗持續遭共和黨人和部分民主黨人指責，她未積極處理南方邊界的移民危機，這也是拜登3月交付予她的任務；但賀錦麗接下任務以來，僅在6月視察過邊界一次，當時她在德州艾爾帕索(El Paso)待幾個小時後，便返回舊金山豪宅過周末。

賀錦麗 拜登 氣候變遷

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