拜登新戰略 重建美好未來法案擬拆成數個小法案分進合擊

民主黨參議員卡丁透露民主黨要採行新作法，把原來預算大法案化整為零，比較好過關。(美聯社)

民主黨 籍聯邦參議員卡丁(Ben Cardin，馬里蘭州)26日表示，拜登 總統「重建美好未來法案」(Build Back Better, BBB)經濟政策，明年初仍有望在國會通過，但可能拆成許多小項目法案以爭取共和黨參議員的支持；另據消息人士透露，民主黨中間派關鍵票的聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin)上周告訴白宮，願意支持該法案當中某些部分的富豪稅。

卡丁接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)訪問時說：「BBB法案還沒死，我們準備行動，需要確保黨團無異議支持，這是我們下周復議後努力的方向。」

拜登這項雄心法案是他的施政關鍵之一，且是新冠肺炎疫情復甦計畫重要的一環，涵蓋學前教育、有薪家庭照顧假、兒童營養補助、潔淨能源法案與擴大健康保險等。

拜登上周表示，相信法案有機會過關，他與曼欽「將把事情搞定」。

卡丁：分拆小法案 有利談判

卡丁受訪時說：「黨團有共識通過這項法案，將努力評估如何保住這項法案，拜登總統直接介入磋商。」

卡丁坦言，更多的妥協有其必要，坦言這項巨大的法案可能分拆成多個小項目，「這是磋商的策略，我們對於邁向終點的各項做法抱持開放態度」。他表示目前黨內就把原法案折開的可能性展開談判。

「我們希望法案盡可能全面，但也要確保投票會過，這表示最終可能會有些不同。」他承認：「部分人可能會失望，但我們不會讓『完美』成為『完成』的敵人。」

卡住拜登總統預算案的民主黨參議員曼欽表示，願意支持課徵富豪稅，為預算案明年初的通過帶來希望。(美聯社)

曼欽表態 願意支持部分富豪稅

華盛頓郵報引述消息人士說法報導，就算民主黨內立場最保守的曼欽願意支持，富豪稅立法最終要過關依舊面臨重重困難，其他民主黨議員也曾質疑這項徵稅手段。曼欽10月公開批評富豪稅後，眾院民主黨版本的BBB法案便刪除富豪稅條款。

報導指出，曼欽交給白宮一份願意支持的支出與稅收提案清單，富豪稅排在清單尾段；願意將富豪稅納入願支持項目清單，反映出曼欽與拜登存在著某種程度的相同立場，但法案面臨的障礙迄今仍未排除。

與曼欽同屬中間派的亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)向來反對民主黨加稅提議，她近日再次質疑民主黨開闢稅收的提案，指穿透實體(pass-through entities)企業負責人在這波向收入金字塔最頂端富人課徵附加稅(surtax)的措施當中，是否應該獲得豁免。