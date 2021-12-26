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疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

戰艦「密爾瓦基號」爆發疫情 暫停到南美執行任務

編譯盧炯燊／綜合25日電
美國戰鬥艦「密爾瓦基號」爆發新冠疫情，派駐赴南美地區執行任務喊停。(Getty Images)
美國戰鬥艦「密爾瓦基號」爆發新冠疫情，派駐赴南美地區執行任務喊停。(Getty Images)

美國戰鬥艦「密爾瓦基號」(USS Milwaukee)爆發新冠疫情，要暫停派駐到南美地區執行任務。

密爾瓦基號12月14日由佛羅里達州梅波特(Mayport)基地出發前往南美地區，原計畫在古巴東部的關塔納摩灣海軍基地停泊一星期再啟程，其間部分人員檢測對病毒呈陽性，因此被迫繼續停泊在基地；密爾瓦基號到南美洲地區，是準備在加勒比地區和東太平洋展開禁毒行動。

海軍24日發出聲明，指艦上105人已全部接種疫苗，但有部分人員檢測呈陽性，須在艦上隔離；聲明指出，該艦正按照海軍自身以及聯邦疾病防治中心(CDC)的指南，採取積極的「緩解策略」（aggressive mitigation strategy）。

海軍南方司令部發言人凱特‧梅多斯(Kate Meadows)未透露有多少官兵或哪個單位級別人員受感染，也沒說明是否感染Omicron或其他變種病毒，只表示部分確診人員的症狀輕微。

密爾瓦基號上除了原有的成員外，還有一支海岸防衛隊執法人員，以及一個負責操作直升機和無人機的單位；目前尚不清楚新冠疫情的爆發會否影響這些人員。

根據規定，美國軍方人員必須接種新冠疫苗，但仍有數萬官兵拒絕接種；根據五角大廈的數據，迄今整個海軍只約有9000人接種。

海軍在過去一個月分別發出的照片顯示，有部分人員戴著口罩，但大部分沒有戴。

去年以來，不斷有美軍艦艇爆發疫情，其中羅斯福號航空母艦(USS Theodore Roosevelt CVN-71)去年3月24日爆發疫情，艦長克羅澤(Brett Crozier)寫信向上峰求救，信件後來被傳媒曝光，軍方指摘克羅澤不應將機密信件公開而解除其職務，惹來輿論反彈，

疫情 檢測 疫苗

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