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微軟等巨頭憂Omicron疫情退出 CES展照常舉辦

編譯孫梁／綜合25日電
拉斯維加斯CES大展因疫情升高，多家大型科技公司取消參展。(Getty Images)
拉斯維加斯CES大展因疫情升高，多家大型科技公司取消參展。(Getty Images)

由於疫情持續升高，谷歌、微軟、推特、亞馬遜以及Pinterest等高科技公司出於擔憂Omicron新冠變種病毒，紛紛決定退出或不實體參加「2022消費電子展」(Consumer Electronics Show，CES )，但主辦單位不為所動，表示不打算取消展覽，也不會改為線上舉行。

微軟公司發言人說：「評估過疫情迅速擴散的最新資料，微軟公司決定不以實體方式參加展覽。」但發言人表示，公司將以虛擬方式出席。亞馬遜公司及其智慧居家子公司Ring表示，鑑於Omicron變種出現，目前的疫情局勢快速演變，有太多不確定性，他們下個月也不會實體參會。美國無線運營商大會的贊助商T-Mobile公司也宣布不來參展，公司的執行長將不會發表主題演說。

主辦CES的「消費者科技協會」(Consumer Technology Association，CTA)宣布，他們沒有計畫推遲舉辦，也不會改為線上模式舉行。CTA聲明說：「CES仍將按計畫於1月5至8日在拉斯維加斯舉行，但屆時將採取嚴格的安全措施。」

CTA表示，展覽期間，數千企業、媒體和買家將雲集賭城，聯邦、州和外國政府的官員也會出席，最近幾天新增報名數千個，表示要參加會展。

與會者需完全接種和全程戴口罩，期間要接受兩次快篩檢測。據說與會人士還需戴上貼紙，上面標識他們是否願意與人握手。此外，展覽場館也加強通風設施。

CTA表示，出席展覽的人數約為2100人，副會長珍·福斯特(Jean Foster)說：「目前我們的重點是確保會展安全，落實每項安全措施，確保與會者感到舒適。」

疫情 微軟 CES

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