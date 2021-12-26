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研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

聖誕夜單日確診 佛州3.2萬例創新高 全美增逾15萬例

編譯洪毅／綜合25日電
佛州邁阿密的檢測站，民眾大排長龍；佛州25日的新增確診數高達3萬2850例。(美聯社)
佛州邁阿密的檢測站，民眾大排長龍；佛州25日的新增確診數高達3萬2850例。(美聯社)

雖然今年新冠疫苗大規模接種，但是全美24日的新增確診數達15萬1915例，只比去年同期少不到三成，顯示在Omicron變種病毒傳播下，疫情依然嚴峻；儘管相較於驚人的確診數字，住院、病歿數據並未特別突出，但同樣不容忽視。

相較於去年聖誕節錄得的19萬2081例相比，今年的新增確診數只少約4萬例，相當於少26%；目前七天平均每日確診數達18萬2682例，比上周多48%。

部分地區出現創紀錄的疫情；本月10日時，佛州的七天平均每日確診數僅1700例，但是24日的新增確診數高達3萬2850例，短短幾天內就刷新過去3萬1758例的單日確診紀錄。

在紐約州，24日的新增確診數達4萬4431例，比前一天多14%，刷新該州單日確診紀錄；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)就說，Omicron變種病毒傳染力「實在是太強、太強了」。

另一方面，與去年同日的2899人病歿相比，24日1013的病歿人數已下降72%；而在聖誕夜當天，全美因新冠肺炎而住院的人數為6萬9000人，仍只有1月高峰期的一半。

在加州洛杉磯郡，24日每日新增確診數達9998例，與上周相比多約200%，但是住院人數幾乎沒有變化。

從病例數據反映出Omicron的致病力可能沒那麼大，已得到愈來愈多科學研究支持，例如英國衛生安全局(Health Security Agency)的報告就指出，染上Omicron病毒的致死風險比Delta變種病毒低70%。

雖然目前的住院、病歿人數均顯著低於去年同期，但是有增加趨勢：全國6萬9000人住院雖比去年同期低50%，但是比上周多2%，而且有12個州的增加率超過10%。

范德比大學醫學中心教授夏夫納(William Schaffner)就表示，住院人數可能會減少，但「不會是零」，況且在部分地區住院人數上升，如果染疫民眾太多，醫療體系仍有癱瘓之虞。

雖然病例數據顯示，新冠疫苗產生的抗體對Omicron病毒來說可能效力較低，但依然必要，倫敦帝國理工學院的報告指出，未接種者染上Omicron病毒的住院風險只比Delta病毒低10%。

而相較於全國七成以上民眾已接種疫苗，自今年6月以來，染疫住院患者中，高達85%沒有接種疫苗，在Omicron病毒威脅下，這些民眾依然是高危險群。

Omicron 疫苗 變種病毒

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