全球黯淡過第2個聖誕 疫情步入第3年「但仍有希望」

一名兒童坐在爸爸的肩膀上，觀看洛杉磯國際機場的聖誕樹；疫情步入第三年之際，全球黯淡過第二個聖誕節。(Getty Images)

新冠病毒Omicron變種急速傳播導致新一波疫情 ，讓全球民眾在疫情肆虐下度過第二個聖誕節 ，許多家庭因此而分隔兩地、醫療系統不勝負荷、不少宗教活動即使不停止也要縮小規模，各國民眾已準備進入疫情第三年；只是隨著疫苗 和其他治療方法的出現，泛基督教會布道時紛紛宣揚著希望。

美國許多教會取消到場參加的聖誕彌撒，部分依然舉行實體彌撒的教堂神職人員表示，出席者減少，但意義重大。

紐約市聖方濟各沙勿略堂(Church of St. Francis Xavier)牧師博勒(Ken Boller)在午夜彌撒中向教眾表示，雖然今年正常慶祝聖誕節的希望給Omicron破壞了；突破(break through)這個詞語與疫情相連之前，本來意味著快樂，但不管怎樣，大家還是要慶祝聖誕節。

俄亥俄州哈伯德市(Hubbard)聖帕特里克大教堂(St. Patrick's Cathedral)今年發生火災，所以平安夜彌撒改在一間高中學校舉行，吸引了大約550人，由蓬納爾(David Bonnar)主教主持。

英國的新冠病例每日創新高，聖誕節前單日確診超過12萬2000宗，政府已推動在年底前，給所有成年人提供補強針。女王在聖誕文告中除了緬懷今年4月逝世的丈夫外，也敦促人們與家人、朋友一起慶祝。

法國馬賽一家醫院加護病房負責人說，大多數染疫而過聖誕的人都沒有接種疫苗，而他的工作人員已精疲力竭，或者遭病人傳染而無法工作；院方為此十分反感。

地球另一端的菲律賓是亞洲最大的天主教國家，中部省份上星期遭強颱風吹襲，最少375人死亡，數十萬人在沒有房屋、電力、食物和飲用水的惡劣情況下度過聖誕。

航班追踪網站 FlightAware指出，在疫情打擊下，23日到聖誕節當天，世界各地航空公司取消近6000個航班，其中近三分之一涉及美國航班。

塞浦路斯一個遊民庇護中心的天主教負責人派翠西亞‧埃托 (Patricia Etoh) 說，她感覺不像聖誕節；但她接著說，「我們很感激，我們還活著，活著就有希望。」