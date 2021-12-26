我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

全球黯淡過第2個聖誕 疫情步入第3年「但仍有希望」

編譯盧炯燊／綜合25日電
一名兒童坐在爸爸的肩膀上，觀看洛杉磯國際機場的聖誕樹；疫情步入第三年之際，全球黯淡過第二個聖誕節。(Getty Images)
一名兒童坐在爸爸的肩膀上，觀看洛杉磯國際機場的聖誕樹；疫情步入第三年之際，全球黯淡過第二個聖誕節。(Getty Images)

新冠病毒Omicron變種急速傳播導致新一波疫情，讓全球民眾在疫情肆虐下度過第二個聖誕節，許多家庭因此而分隔兩地、醫療系統不勝負荷、不少宗教活動即使不停止也要縮小規模，各國民眾已準備進入疫情第三年；只是隨著疫苗和其他治療方法的出現，泛基督教會布道時紛紛宣揚著希望。

美國許多教會取消到場參加的聖誕彌撒，部分依然舉行實體彌撒的教堂神職人員表示，出席者減少，但意義重大。

紐約市聖方濟各沙勿略堂(Church of St. Francis Xavier)牧師博勒(Ken Boller)在午夜彌撒中向教眾表示，雖然今年正常慶祝聖誕節的希望給Omicron破壞了；突破(break through)這個詞語與疫情相連之前，本來意味著快樂，但不管怎樣，大家還是要慶祝聖誕節。

俄亥俄州哈伯德市(Hubbard)聖帕特里克大教堂(St. Patrick's Cathedral)今年發生火災，所以平安夜彌撒改在一間高中學校舉行，吸引了大約550人，由蓬納爾(David Bonnar)主教主持。

英國的新冠病例每日創新高，聖誕節前單日確診超過12萬2000宗，政府已推動在年底前，給所有成年人提供補強針。女王在聖誕文告中除了緬懷今年4月逝世的丈夫外，也敦促人們與家人、朋友一起慶祝。

法國馬賽一家醫院加護病房負責人說，大多數染疫而過聖誕的人都沒有接種疫苗，而他的工作人員已精疲力竭，或者遭病人傳染而無法工作；院方為此十分反感。

地球另一端的菲律賓是亞洲最大的天主教國家，中部省份上星期遭強颱風吹襲，最少375人死亡，數十萬人在沒有房屋、電力、食物和飲用水的惡劣情況下度過聖誕。

航班追踪網站 FlightAware指出，在疫情打擊下，23日到聖誕節當天，世界各地航空公司取消近6000個航班，其中近三分之一涉及美國航班。

塞浦路斯一個遊民庇護中心的天主教負責人派翠西亞‧埃托 (Patricia Etoh) 說，她感覺不像聖誕節；但她接著說，「我們很感激，我們還活著，活著就有希望。」

一名戴著聖誕帽的女子行經洛杉磯國際機場達美航空的櫃台前 ，疫情步入第三年之際，全...
一名戴著聖誕帽的女子行經洛杉磯國際機場達美航空的櫃台前 ，疫情步入第三年之際，全球黯淡過第二個聖誕節。(Getty Images)

聖誕節 疫情 疫苗

上一則

天文界「2愛子」長子哈伯拍宇宙圖像 次子韋伯能見未知

下一則

天才科學家為躲病毒 豪華遊艇上做實驗發明居家快篩

延伸閱讀

張國榮摯愛曝聖誕節舊照 網動容：感謝您延續哥哥生命

張國榮摯愛曝聖誕節舊照 網動容：感謝您延續哥哥生命
伊能靜19歲兒子女裝慶聖誕 被喊「正妹」大方回應

伊能靜19歲兒子女裝慶聖誕 被喊「正妹」大方回應
勁球獎彩券作聖誕禮 送親友討個好彩頭

勁球獎彩券作聖誕禮 送親友討個好彩頭
華人閤家團聚 疫情下聖誕節倍溫馨

華人閤家團聚 疫情下聖誕節倍溫馨

熱門新聞

王力宏爸爸透過親筆信反擊。圖／宏聲音樂提供

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

2021-12-18 13:24
李靚蕾直接嗆聲Yumi。圖／摘自微博

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

2021-12-19 08:10
Yumi認交往。取材自微博

By2妹承認與王力宏交往過：分手一個月他娶李靚蕾

2021-12-19 07:42
全美新冠變種病毒Omicron確診病例在一夜之間翻倍，至少已在44州現蹤，紐約州病例更創下疫情以來單日最高紀錄。圖為紐約市曼哈頓居民18日大排長龍檢測。（路透）

拜登21日宣布抗疫新措施 全美Omicron確診一夜翻倍

2021-12-19 09:15
圖為去年12月中旬位於西雅圖的陸軍士官長史耐德成為第一批接種疫苗的軍人。(美聯社)

新聞周刊：美國陸軍研發成功超級疫苗能抗所有變種病毒

2021-12-22 09:10
美國的衛生專家提醒民眾選擇防護力較佳的外科醫療口罩或N95等級口罩。美聯社

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

2021-12-24 18:41

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論

女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論
「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動