天才科學家為躲病毒 豪華遊艇上做實驗發明居家快篩

天才科學家的羅斯柏格發明Detect核酸檢測(PCR)等級居家病毒檢測快篩。（取自維基百科）

基因定序(DNA sequencing)研究先趨，被喻為天才科學家的羅斯柏格(Jonathan Rothberg)曾獲前總統歐巴馬頒發美國國家科技與創新獎章(National Medal of Technology and Innovation)，剛剛獲得美國食品及藥物管理局(FDA)緊急使用授權的Detect核酸檢測 (PCR)等級居家病毒檢測快篩組便是他的傑作，獲得發明靈感的地點則在他的私人超級豪華遊艇上。

羅斯柏格2017年創立醫療檢測公司Detect，美國去年爆發新冠疫情 後大約一個月，他便決定透過公司科技資源對抗疫情。為了躲避病毒傳染，羅斯柏格以造價3500萬元的「基因機器號」(The Gene Machin)豪華遊艇為家，還把實驗室搬到船上。

羅斯柏格在遊艇實驗室裡的研發目標是，找出可以準確、有效且價格實惠的居家病毒檢測方式，設法遏止病毒傳播。

58歲的羅斯柏格很快向贊助者募得1億1000萬元研究基金，招兵買馬成立一支科學家研究團隊及行政人員，全體成員都進駐長達180米的豪華遊艇。

曾任谷歌(Google)安卓( Android)小組及Meta虛擬實境部門副總監的巴拉(Hugo Barra)也為羅斯柏格提供協助，羅斯柏格還在康乃狄克州 為居家病毒檢測研發成立總部辦公室。

羅斯柏格團隊研發成功的Detect居家病毒檢測組(Detect Covid-19 Test)，使用分子分析先進技術，而不是市面上較常見、但準確度相對較低的抗原檢測。

Detect居家病毒檢測組獲得食藥局緊急使用授權之後，上周在美國上市。Detect網站的病毒檢測組合價格為75元，內容包括病讀採樣包，還有單價39元、可以分析病毒檢測樣本的電子數據讀取機。消費者使用這套居家病毒檢測組，一小時便能獲得精準的新冠病毒病毒核酸檢測結果。

Detect公司指出，以目前病毒檢測的環境來看，這套居家病毒檢測組是市場所迫切需求的產品，因為目前許多檢測結果並不可靠，民眾需要大排長龍等待病毒檢測，病毒檢測花費也相當昂貴。

居家病毒檢測組推出後，Detect網站很快就打出售罄通知；Detect公司表示，預計26日中午便可完成補貨。