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研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

聖誕疫外亂 美1天取消近1000航班 全球3天取消逾6000航班

編譯郭宣含／綜合25日電
民眾在洛杉磯國際機場苦等搭機，全球在聖誕節當天又取消了逾2500個班機班次，美國航空公司取消近千個航班。(Getty Images)
民眾在洛杉磯國際機場苦等搭機，全球在聖誕節當天又取消了逾2500個班機班次，美國航空公司取消近千個航班。(Getty Images)

受新冠病毒Omicron變種病毒疫情影響，全球商業航空公司在聖誕節當天又取消了超過2500個飛機航班，美國的航空公司因員工請病假，即取消近1000個班次，使年度最忙碌的聖誕旅行季行程再度大亂，許多人有家回不得。

中國東航停飛最多 西安封城 機場大亂

根據世界航班追蹤網站FlightAware截至25日傍晚的數據，全球航空公司在24至26日期間，共取消逾6000個班次，近三分之一受影響班機為往返美國或美國境內班次，中國機場機場取消最多班機班次，確切原因仍不明。中國東方航空取消最多班次，西安機場受到最大影響，主要是西安本周封城之故。

紐約時報報導，截至25日中午，取消的航班班次數已超越聖誕夜當天取消的班機總數，許多旅客和航空公司不免感到失望，他們本期待今年節日季可相對回歸常軌；全球超過2500個25日預定班次遭取消，美國的航空公司則取消近1000個航班。

一名旅客民眾在紐約甘逎迪機場苦等行李，全球在聖誕節當天又取消了逾2500個班機班...
一名旅客民眾在紐約甘逎迪機場苦等行李，全球在聖誕節當天又取消了逾2500個班機班次，美國航空公司取消近千個航班。(Getty Images)

聖誕節當日諸多航班遭取消，達美航空(Delta Air Lines)、聯合航空(United Airlines)和捷藍(JetBlue)逾10%的預訂班機受到影響；FlightAware數據指出，美國航空取消不到5%的班次。

員工聖誕請病假 航班飛不出去

四家航空公司都表示，航班取消是受到Omicron疫情影響，許多員工紛紛告病假；達美航空25日發布聲明指出：「國內部分地區天氣惡劣、Omicron變種病毒影響等綜合原因，導致許多班機遭取消且可能延誤。」

根據FlightAware，截至25日傍晚5時許，達美取消25日逾300個、約15%的預定班機行程，以及26日逾80個航班；聯合航空取消25日240個、12%預定行程，以及26日逾70個班次；捷藍和美國航空25日分別取消125和逾90個航班。

民眾在洛杉磯國際機場等待搭機，全球在聖誕節當天又取消了逾2500個班機班次，美國...
民眾在洛杉磯國際機場等待搭機，全球在聖誕節當天又取消了逾2500個班機班次，美國航空公司取消近千個航班。(Getty Images)

飛機延誤 旅客焦急 節日回不了家

旅客花數個小時排隊或打電話，試圖重新安排行程，但對部分旅客而言，重新安排行程並無法安撫他們焦急的心情，他們擔心恐錯過與家人在節日團聚。

一名乘客表示，他與女兒到機場才知道24日晚間航班遭取消，他們為了重新安排航班待到25日凌晨，他怪罪達美航空客服不足，「沒人安排或試圖解決問題，沒人出來解釋，甚至沒人說『我們很抱歉，我們只能幫上這些忙。』」

在大西洋對岸的歐洲，情況一樣不妙；在英國，由於確診勞工必須隔離，許多行業和運輸網絡都在努力解決人力短缺的問題。

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