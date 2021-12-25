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現任總統首位 拜登訪兒童醫院過聖誕 不甩右派嘲諷暗語

記者張聲肇／綜合報導
拜登總統伉儷24日前往華府美國國家兒童醫院慰問病童，與孩子們親切互動。（Getty Images）
拜登總統伉儷24日前往華府美國國家兒童醫院慰問病童，與孩子們親切互動。（Getty Images）

拜登總統夫婦24日到華府國家兒童醫院慰問病童，也在白宮和各地兒童、家長網上共度佳節；俄勒岡一名家長趁拜登夫婦主持北美防空指揮部(NORAD)追蹤聖誕老人節目的機會，用右派暗語虧損總統，但拜登不以為意。

白宮記者說，這位名叫賈瑞德(Jared)的男性家長在自己孩子向總統要完聖誕玩具後，說「聖誕快樂。Let's Go Brandon(布蘭登，加油)。」後面那句話是右派咒罵拜登的暗語，相當於「X，拜登！」拜登聽了並未遂了對方惹他不快的意圖，隨口答說「Let's go Brandon，我同意。」

聖誕節赴醫院探望病童是第一夫人的傳統慣例，白宮說，拜登是第一位加入這一「好玩行程」的現任總統。拜登不只偕夫人赴醫院鼓舞病童，也和第一夫人一起回答NORAD轉來詢問聖誕老公公下落的電話。第一夫人聖誕假日到醫院慰問病童，是杜魯門夫人貝絲首開先例，這傳統一直延續下來。

一名住院病童告訴拜登夫婦，「我心情低落的時候，他們(醫院員工)幫助我。」拜登夫人回答，「希望今天我們也為你帶來歡樂。」總統接著說 ，「小朋友，你正給我們帶來歡樂」。

拜登拿出手機，向小朋友們展示白宮最新小狗─四個月大的德國牧羊犬「指揮官」 ─的照片，說「今天早上，他還在咬我的拖鞋呢。」他又說，夏天也許就可把牠帶來和大家見面。

拜登問小朋友們，長大後，有幾個想當醫生？兩個舉手。其他的說要當廚師、警察、太空工程師，生物醫學家，也有說要當作家的。

臨走前拜登夫人吉兒向員工說，「謝謝所有的護士和醫師，放假日仍留在醫院，讓他們過得更好」。

醫院院長說，從來沒有現任總統和第一夫人聖誕前夕一起到醫院看望病童，拜登是他遇見的第一位。

歐巴馬2018年12月也來過這家華府醫院，但那是他卸任以後的事。

拜登夫婦今年聖誕節打破傳統，留在白宮，而不回德拉瓦老家或到美屬維京群島，主要因為新冠疫情在Omicron變種快速傳播下轉壞，到處可見排隊檢測、注射疫苗的人群，各大航空公司還因為員工不足而取消不少航班。

拜登夫婦喜歡自由自在，可以騎腳踏車閒逛的生活，白宮雖然一切有人照顧，拜登曾把它比喻為「鍍金的鳥籠｣。

拜登總統夫婦4日一起回答NORAD轉來詢問聖誕老公公下落的電話。（美聯社）
拜登總統夫婦4日一起回答NORAD轉來詢問聖誕老公公下落的電話。（美聯社）

拜登 白宮 聖誕節

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