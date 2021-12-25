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阿諾史瓦辛格資助無家老兵 捐25萬買25個小屋

編譯林梅婕／綜合24日電
前加州州長阿諾史瓦辛格向非營利組織「退伍軍人村」捐款25萬元，購買25間小房子供已退伍卻無家可歸的軍人居住。圖為阿諾（右一）前往看望退伍軍人。（取材自推特）
前加州州長阿諾史瓦辛格向非營利組織「退伍軍人村」捐款25萬元，購買25間小房子供已退伍卻無家可歸的軍人居住。圖為阿諾（右一）前往看望退伍軍人。（取材自推特）

好萊塢巨星、前加州州長阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)近日捐款25萬元給非營利組織「退伍軍人村」(Village for Vets)，購買了25間迷你屋供無家可歸的退伍軍人們居住，這批房舍已在聖誕節前啟用。

福斯(Fox)新聞網洛杉磯分台Fox 11報導，史瓦辛格23日在推特中寫道：「今年我提前慶祝聖誕節，我捐贈給沒有家的退伍軍人的25間房子已在洛杉磯裝設好；我很高興能和這些英雄們共度時光，也歡迎他們入住新家。」

Fox 11的記者今年10月隨退伍軍人事務部官員參訪洛杉磯西區，當時隨處可見一群無家可歸的退伍軍人只能搭著一排排的帳篷睡在路邊；加州州長紐森(Gavin Newsom)得知後便在11月下令擴大「迷你屋計畫」(Tiny Homes Program)，史瓦辛格聽聞隨即加入捐款。

美國退伍軍人協會成員雷諾茲(Rob Reynolds)表示，這麼做能為退伍軍人們的生活品質「保留一絲尊嚴」，他說：「這些房子有電可用，而且還有暖氣和冷氣。」

FOX 11的主播麥克爾森(Elex Michaelson)隨同史瓦辛格參訪這些給退伍軍人住的「迷你屋」，25個小屋全部都附加床位和一些儲物空間。

前加州州長阿諾史瓦辛格向非營利組織「退伍軍人村」捐款25萬元，購買25間小房子供...
前加州州長阿諾史瓦辛格向非營利組織「退伍軍人村」捐款25萬元，購買25間小房子供已退伍卻無家可歸的軍人居住。（取材自推特）

史瓦辛格也向媒體表示，這次捐款讓他感到極為欣喜，他形容：「這麼做讓我感覺很好，我終於可以做點什麼，來回饋這個給我一切的國家。」

除了退伍軍人村，史瓦辛格還分別推文向退伍軍人事務部長麥唐諾(Denis McDonough)、美國退伍軍人協會(AMVETS)以及其他參與迷你屋計畫的成員致謝，「我們證明了，只要我們協力合作，任何問題都能迎刃而解」。

退伍軍人村也在推特上回應，感謝史瓦辛格捐款協助他們在園區「購買並建置25個庇護所」。

前加州州長阿諾史瓦辛格向非營利組織「退伍軍人村」捐款25萬元，購買25間小房子供...
前加州州長阿諾史瓦辛格向非營利組織「退伍軍人村」捐款25萬元，購買25間小房子供已退伍卻無家可歸的軍人居住。圖為阿諾（右）與入住者交談。（取材自推特）

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