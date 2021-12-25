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貧富差距嚴重 亞裔募捐募聖誕玩具互助過節

記者顏伶如／綜合報導
低收入的亞裔家庭在入冬之後的幾個月，容易出現三餐不濟的狀況。圖為紐約市的亞裔居民排隊領取教會發放的免費食物。（路透）
低收入的亞裔家庭在入冬之後的幾個月，容易出現三餐不濟的狀況。圖為紐約市的亞裔居民排隊領取教會發放的免費食物。（路透）

根據2019年統計，亞裔美國人家庭年收入平均約8萬5000元，但若進一步細分，印度裔家庭年收入最高，平均有11萬9000元，財富光譜的另一個極端則是緬甸裔，家庭年收入平均為4萬4000元；專家指出，若以8萬5000元作為收入指標，政府的許多補助計畫以及慈善組織救濟方案，便不會把亞裔列入服務對象。

國家廣播公司(NBC)報導，來自洛杉磯地區商界、法律界的一群亞裔美國人，今年耶誕節前便成立玩具募捐活動(toy drive)，協助需要幫忙的亞裔民眾過節。

「亞洲太平洋裔美國人佳節玩具募捐」(APA Holiday Toy Drive)共同創辦人譚戴安(Diane Tan，音譯)指出，某些規模龐大的玩具募捐活動，似乎都沒有提供玩具給亞裔與太平洋島國族裔(Asian Americans and Pacific Islanders，AAPIs)社區。

她說：「我們因此想到，我們應該想辦法，至少為我們自己社區裡的低收入家庭兒童提供一些玩具。」

「亞洲太平洋裔美國人佳節玩具募捐」第一次辦活動是在2000年，接下來幾年需求量持續增加。

譚戴安說，許多家庭因為收入減少，可能買不起玩具給孩子。

亞裔社區維權人士表示，入冬之後的幾個月，低收入亞裔家庭特別容易出現三餐不濟的狀況，氣候惡劣是影響因素之一。

紐約南亞裔老年人關懷組織「印度之家」(India Home)專案經理達塔( Shubhra Datta)便說，遇到嚴寒氣候，許多亞裔民眾就待在家裡不出門，靠著家中存糧配給過日子。

據統計，「印度之家」共計1500名會員當中，約有20%經常面臨食物不穩定的難關，老年人因為語言障礙、缺乏科技知識，申請「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)或糧食券(food stamps)往往遭遇困難。

住在紐約皇后區的63歲孟加拉移民羅娜卡‧賈翰(Rawnak Jahan)，冬天如果路面結冰就很難出門，連上超市買菜都充滿挑戰，日前背部受傷則無法行走，無法久站。她靠著「印度之家」送餐到府服務吃飯，因為配送的食物不是三明治，而是家常菜。

亞裔 印度 低收入

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