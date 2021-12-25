龍捲風讓家沒了 另類「聖誕老人」來了 肯州災童樂收禮

受龍捲風重創的肯塔基州兒童25日將過災後第一個聖誕節。梅菲爾德市災區義工安慰失去家園的兒童，今年聖誕老人將以不同的方式降臨。（Getty Images）

肯塔基州龍捲風 受災戶今年度過不一樣的聖誕節 ，肯州州長夫人與志工在災民收容中心籌畫聖誕活動，撫慰流離失所、擔心聖誕老人找不到他們的幼童。

肯州居民塔咪‧麥金尼(Tammy McKinney)的家本月中毀於龍捲風；她九歲的兒子薩米(Sammy)擔心，聖誕老人找不到他們家了，無法遞送禮物。

「他認為聖誕老人已忘了我們，而我告訴他『不會的，他總是知道如何找到我們』」；麥金尼說：「這是必須為孩子做的事，讓他們懷抱希望。」

聖誕老人果真找到暫居哈丁市(Hardin)災民收容中心的薩米，送上裝滿玩具的禮物袋；薩米戴著有星星裝飾的眼鏡面罩，興奮說道：「垃圾車(模型)、聖誕帽，還有流星！」

今年聖誕節對許多肯州家庭而言異於以往，許多家庭在龍捲風災中失去親屬和家園；這場風災造成76人死亡，數百人流離失所，暫居災民收容中心。

肯州州長夫人布列特尼‧畢雪(Britainy Beshear)籌畫各地災民收容中心的聖誕活動，哈丁那場活動還有遙控的電影 「玩具總動員」(Toy Story)主角巴斯光年(Buzz Lightyear)從天而降；附近志工踴躍幫忙，希望在艱困的時刻讓兒童快樂過節。

一位母親杰德‧狄榮(Jaide Dillon)說，她努力投射快樂與平靜給孩子。她說：「如果我開心，孩子也會愉快，(風災)那晚，孩子受夠了；若媽媽感到恐懼，孩子也會害怕。」

然而，狄榮坦言擺出笑臉並不容易，她目前帶孩子住在公園的小屋裡，她的好友到訪並協助裝飾聖誕樹和禮物，協助她們走出傷痛。

肯州州長貝希爾(Andy Beshear)日前走訪各地公園分發禮物，他抵達哈丁時，親切的問孩子聖誕願望是否滿足。

過去幾日來，貝希爾辦公室發出價值逾20萬元的現金禮物卡、數萬個玩具，志工們23日再次出動，分發各地好心人捐贈的禮物。

貝希爾說：「這個國家、世界上有許多善心人士，正如大家今日所見。」