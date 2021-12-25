打破刻版印象 亞裔扮起聖誕老人 孩子驚又喜

華盛頓州西雅圖市「陸榮昌亞洲博物館 」(Wing Luke Museum of the Asian Pacific American Experience)今年邀請艾爾‧楊(Al Young)扮演聖誕老人，挑戰傳統由白人扮演聖誕老人的角色，讓更多亞裔 孩子們有機會瞧見自己族裔扮成聖誕老人的模樣。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，陸榮昌亞洲博物館以收藏亞裔和太平洋島民族裔相關的藝術品與歷史古物聞名，2016年起挑戰傳統，邀請亞裔扮成聖誕老人，為博物館的遊客和孩子們帶來驚喜。

今年扮演聖誕老人艾爾‧楊是第二年穿上聖誕老人的服裝，直言孩子們見到他都非常興奮，急著把禮物許願清單交給他，家長們更爭先恐後地要他跟孩子們合照；他說：「能得到這個機會，扮演一個傳統上非常、非常屬於白人的角色，為美國人帶來不同的體驗，我覺得非常棒。」

對艾爾而言，演出聖誕老人並不是只穿上紅色的聖誕衣帽、戴上假鬍子那樣簡單，更重要的是打破人們對聖誕老人的刻版印象；「我最大的動作就很喧嘩，把場面搞得很大，大聲地迎接孩子們，」他笑著說：「我不想當個害羞的亞裔聖誕老公公。」

有些已經造訪過博物館的孩子們對於亞裔聖誕老人似乎習以為常，但許多來自各地的旅客都是頭一次見到；艾爾表示，有一些跟他合照的亞裔成年訪客甚至流露感動的神情，他們從小到大未曾想過亞裔也會有當聖誕老人的一天。

身為亞裔，艾爾形容扮演聖誕老人好比「兒時美夢成真」，他說：「我們小時候從來沒看過亞裔扮演的聖誕老人，但現在不同了，這是個人們彰顯包容力的時刻。」

過去聖誕老人族裔的相關話題經常引發爭議，但艾爾認為社會應接納多元聖誕老人，沒有人該為聖誕節 的傳統而被孤立；他也強調，讓亞裔的孩子們看見來自與自己相同背景的聖誕老人意義非凡，「每個人都能扮演聖誕老人，就像約翰韋恩(John Wayne)不是唯一的牛仔一樣」。