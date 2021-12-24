宣傳接種…白宮找強納斯兄弟拍抖音 24小時5000萬觀看

白宮找上強納斯兄弟拍抖音短片宣導新冠疫苗接種，效果頗佳，上傳24小時就觀看5000萬次。（路透）

拜登 總統雖與抖音(TikTok)世代距離遙遠，但他的幕僚卻努力嘗試與年輕人接觸。Politico新聞網站報導，偶像團體「強納斯兄弟」(Jonas Brothers)應白宮 邀請，以搞笑手法拍攝的一支宣導新冠疫苗 17秒短片，推出24小時就突破5000萬瀏覽人次，超過1000萬網友按讚，分享次數也有50多萬。

白宮要「打動」年輕人

白宮數位策略主任弗萊賀提(Rob Flaherty)是找來「強納斯兄弟」拍攝疫苗宣導短片的幕後推手；報導指出，白宮希望強納斯三兄弟能扮演親善大使角色，把呼籲打疫苗的訊息傳達給對政治感到冷漠的年輕人。

這支抖音短片以強納斯三兄弟為主角，79歲的拜登只在最後一個鏡頭才出現。

影片拍攝地點就在白宮，32歲的喬‧強納斯(Joe Jonas)在一開頭便以嘴型說道：「拼砰！」29歲弟弟尼克‧強納斯(Nick Jonas)湊上前來問到：「你打疫苗了沒？」34歲的凱文‧強納斯(Kevin Jonas)從一張印有「謝謝」的超大型謝卡背後現身，說道：「是的，先生！」

搞笑學遊民叫拜登「拜倫」

強納斯三兄弟在影片中以「拜倫」(Byron)稱呼拜登。這支宣導影片的原始聲音檔來自饒舌藝人「大猩猩尼姆斯」(Gorilla Nems)幾個月其的街頭隨機訪問片段，「大猩猩尼姆斯」在紐約康尼島(Coney Island)訪問到一名名叫TJ的流浪漢，詢問現在的總統叫什麼名字，TJ回答：「拜倫」。

影片結尾時，三兄弟看向鏡頭，問到：「有拍下來了嗎？」拿著手機的拜登則說：「拍到了。」

Politico新聞網站報導，一名白宮官員在電郵中寫道，這是白宮與拜登第一次參與引發網路瘋傳的影片拍攝，而且把原始聲音檔拿來宣傳接種新冠疫苗及補強針。

年近八旬的拜登對數位平台不熟悉，數位策略小組的任務就是讓拜登的網路影片盡可能流暢，避免出師不利的尷尬。