國會暴動事件 川普上訴最高法院 阻白宮檔案交眾院

前總統川普的律師團隊23日請求最高法院阻止1月6日白宮的文件提交眾院調查國會暴動的委員會。（視頻截圖）

前總統川普 律師團隊23日向最高法院遞狀，要求阻止國家檔案局將川普任內的白宮 檔案和通話紀錄，交給調查1月6日國會山莊暴動的眾院特別委員會。

川普堅持認為他身為前總統擁有行政特權，要求對約800頁文件保密；此一主張本月被華盛頓特區巡迴上訴法院駁回；拜登 總統則認為，這些檔案紀錄可以提供給國會調查委員會。川普希望最高法院撤銷上訴法院裁決，並判定前、後兩任總統主張不同時，哪一個才合適。

川普律師賓納爾(Jesse R. Binnall)在訟狀上寫道：「前任和現任總統之間出現嚴重分歧，若沒有司法干預，川普總統因憲法和法定權利被剝奪，將受到無法彌補的傷害。」

訟狀另稱，「川普總統不只是一介普通公民，美國在世的前總統僅有五位，他是其中之一；前總統被授予特權，可決定是否披露其任內創建的紀錄及通訊。」

1月6日國會暴動事件導致五人死亡，眾院調查委員會8月要求提供暴動之前、發生期間的川普官方通訊及其行動紀錄，以便判定是否導致川粉暴亂；川普隨即提起訴訟，要求將這些文件保密，辯稱儘管拜登做出決定，但他身為前總統仍享有行政特權。

川普律師另指控國會特別調查委員會只是在尋找詆毀「政治敵人」的信息，「非為正當的立法利益」。

華府地方法院11月首先裁決不同意川普主張，華盛頓特區巡迴法院三位法官也很快一致維持原判並寫道：「1月6日事件暴露了我們以為理所當然的民主制度和傳統有多脆弱。為資回應，總統和國會都認為，要解決合眾國憲政重大時刻的該事件，有必要取得這一小批總統通訊紀錄。」

但為了讓川普可以上訴到最高法院，巡迴上訴法院延後執行該命令。

此案無疑提出前總統權利範圍的憲法新問題；1977年，國會為水門案醜聞尋求改革之際，最高法院曾駁回前總統尼克森(Richard M. Nixon)試圖阻止白宮公開錄音帶和文件的請求。國會後來通過「總統檔案法」(Presidential Records Act)，建立處理爭議的程序，規定總統官方檔案屬於公眾，而非白宮橢圓形辦公室主人。

為處理重大國政而放棄行政特權的前總統，包括以武器換伊朗挾持人質的雷根(Ronald Reagan)，還有為調查任內九一一恐怖攻擊事件的布希(George W. Bush) 。