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民調差 賀錦麗：如是白人男性就不會這樣

編譯盧炯燊／綜合23日電
據報導，副總統賀錦麗私下抱怨受到媒體不公平對待，原因在於她的族裔及性別。（歐新社）
據報導，副總統賀錦麗私下抱怨受到媒體不公平對待，原因在於她的族裔及性別。（歐新社）

紐約時報23日爆料，首位亞非裔副總統賀錦麗私下抱怨受到媒體不公平對待，經常報導她的負面新聞以及她的團隊士氣低落，甚至民調不佳，原因在於她的族裔及性別。

報導說，賀錦麗私下向她的盟友說，若她如同過去48任副總統一樣都是白人及男性，情況就會不一樣；報導指出，賀錦麗甚至向前國務卿、前第一夫人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)等知名政治人物討教，以決定下一步行動。

據悉，喜萊莉‧柯林頓每隔幾個月就會跟賀錦麗通電話，上月還到過白宮西廂副總統辦公室；柯林頓向紐約時報指出，這的確存在雙重標準，可悲的是這個情況仍然存在著；她說現在媒體對賀錦麗的評價，正同當年評價她一樣。

即將離任的加州民主黨籍國會眾議員凱倫‧巴斯(Karen Bass)說，在投票權及邊境危機等問題上，當賀錦麗受到保守派新聞媒體及其他媒體批評時，白宮應更好地公開維護賀錦麗。

巴斯向紐時表示，任何人都知道，賀錦麗當副總統會遇到不少困難，因為她身上有多個「第一」，是第一位女性、第一位非裔、第一位亞裔副總統，自然困難重重；而她受到苛刻對待，實在非常不公平。

紐時指出，從各方面來看，賀錦麗與拜登總統關係良好，並非如有線電視新聞網(CNN)上月的報導那樣，當時CNN形容兩人關係僵化。

賀錦麗婉拒紐時邀評的要求，但她的副新聞秘書辛格(Sabrina Singh)說，「副總統與總統一起努力並肩工作，協調盟友及參眾兩院的民主黨人，以推進本屆政府的目標」。

CNN上月的報導引述賀錦麗身邊近36名前任及現任助理及顧問，大部分認為她遭到「邊緣化」；賀錦麗也與身邊數位知心朋友透露，她覺得自身政治上能做的事情受限，也沒有像拜登政府其他官員那樣獲得支持。

報導指出，賀錦麗表現出對未來的政治野心，也讓在她身邊共事的人，態度十分謹慎。

賀錦麗 柯林頓 拜登

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