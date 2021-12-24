2個總統2024再戰？拜登：若身體健康會競選連任

拜登總統接受美國廣播公司新聞網(ABC News)的訪問。（ABC News視頻截圖）

華爾街日報(WSJ)報導，拜登 總統有意在2024年爭取連任，前總統川普 若也有意參選的話，這兩位美國總統可能再度交手；拜登表示，這種可能性只會提高他爭取連任的興趣。

拜登接受美國廣播公司新聞網(ABC News)的訪問22日晚間播出，他表示：「如果2024年我還保持現在的健康狀況，假如我身體健康的話，那麼說實話，我願意再次參選。」

拜登總統（右）接受美國廣播公司新聞網(ABC News)的訪問時表示：「如果2024年我還保有現在的健康狀況，假如我身體健康的話，那麼說實話，我願意再次參選。」（ABC News視頻截圖）

拜登被問及，如果川普以共和黨候選人之姿參選，這是否表示拜登會對上川普；拜登開玩笑回應：「你現在想套我的話，當然，如果川普是參選人，我為何不對他下戰帖呢？這能夠提高我參選的可能性。」

川普先前表示，他正慎重考慮是否再次參選，但尚未做出決定。川普發言人尚未對此回應。

前總統川普。（路透）

拜登堅持他在2024年會競選連任，雖然選舉日當天他已81歲；他現已是美國史上宣誓就任總統時最年長者，不過白宮醫生歐康諾(Kevin O'Connor)判定，拜登身體健康，適合成功執行總統職責，包括行政首長、國家元首和最高統帥。

拜登幕僚多次強調，拜登本人有意參選第二屆，但是由於拜登年事已高，有些民主黨同僚一直猜測，拜登是否會參選，以及他若不參選，會有哪些人跳出來選。

華盛頓郵報(WP)11月報導，拜登與其內圈人士不斷告訴幕僚，拜登有意參選，此舉旨在回應高齡的拜登能否再次參加總統競選活動的疑慮，也為了緩解共和黨可能重返執政的擔憂。白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登要再度參選，是出自他個人願望。

拜登也在ABC訪談中首度表示，他後悔未能及早發放免費居家新冠檢測 盒給大眾，他希望兩個月前就下訂5億盒居家檢測盒。

拜登捍衛其政府的新冠因應政策，他坦言：「沒有政策做得夠好」，因為政府永遠都可以做更多，但他也表示，美國自爆發疫情以來，已走了很長一段路。

拜登接受全國新聞媒體訪問的次數，比他的前任都要少；根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，拜登上任後接受15次媒體訪談，比川普和歐巴馬上任第一年都少。