美日擬定聯合行動計畫 因應台海衝突

日本自衛隊與美軍已擬好聯合行動計畫，將在南西島鏈建立攻擊基地，以因應台海衝突。圖為美、日、印、澳去年11月舉行海上聯合軍事演習。（美聯社）

日本 官方消息人士稱，日本自衛隊與美軍已草擬好聯合行動計畫，擬在南西島鏈(Nansei island chain)建立攻擊基地，以因應台海衝突；兩國外交部長及國防部長2022年元月上旬在「二加二」架構會議上，可能同意開始敲定正式版行動計畫。

日本共同社23日說，日、美此一演變可能會招致中國反彈，北京 當局一直揚言要統一台灣，有必要時就武統。

依日、美草擬的計畫，美軍陸戰隊將在台海衝突初步階段，於鹿兒島及沖繩兩縣西南的南西島鏈，成立臨時攻擊基地；駐日美軍的軍事設施大多設在沖繩縣。

消息人士表示，台海衝突看似迫在眉睫之際，美軍會由自衛隊取得協助，派遣部隊進駐南西島鏈。

然而這樣的部署行動可能讓島鏈變成中共解放軍 的攻擊目標，影響島上居民的安全；消息人士稱，日方必先修改法律，以落實這項計畫。

南西島鏈由大約200島嶼組成，日本自衛隊及美軍要建立攻擊基地，有約40個可選位址，無人島也在其中；這些攻擊基地的所在地大多有居民，日本自衛隊已部署或打算部署導彈系統；消息人士稱，日本控制但中方宣稱擁有主權的尖閣群島附近的奄美大島、宮古島及石垣島，都是攻擊基地可能選設的地點。

美、日成立安保同盟已久，近來一直強化國防合作，提升日本自衛隊與美軍的協同作戰能力；中國建軍，海上行動日益強勢，北韓又開發核武及導彈，讓美、日同盟受到威脅。

鑑於中國動作專斷，美軍陸戰隊已制定特遣隊前進基地作業準則，以小編組派遣陸戰隊前往必要地點；日方消息人士稱美軍印太司令部已提議日本自衛隊創設聯合行動計畫。

消息人士指出，日本政府判斷解放軍與台灣軍隊之間的衝突勢將削弱日本的和平與安全，此時美軍便有條件設立臨時攻擊基地。碰到這種狀況，美軍將部署高機動性火箭砲系統到臨時基地，而自衛隊的任務在提供彈藥、燃料等後勤支援。為防進駐時遭遇攻擊，美軍陸戰隊將變換基地位址。

日本前首相安倍晉三12月在台灣智庫舉辦的集會上稱，台海有事便是日本有事，日、美同盟不會置身事外。