不採購新疆產品惹議 英特爾向中國道歉

晶片大廠英特爾透過微博發布聲明，為其稍早要求供應商不要採購新疆製品，向中國客戶、合作夥伴和大眾致歉。(路透)

晶片 大廠英特爾（Intel）在拜登總統簽署「防止維吾爾族強迫勞動法」之前，透過微博發布聲明，為其稍早要求供應商不要採購新疆 製品，向中國客戶、合作夥伴和大眾致歉。

白宮 發言人莎奇（Jen Psaki）23日表示，私部門和國際社會皆應反對「中國挾市場扼殺外界對人權的支持」，白宮認為美國公司永遠無需為挺身捍衛基本人權而感到需要道歉。

莎奇說，美國早就呼籲各行各業確保不採購涉及強迫勞動的商品，包含來自新疆地區，現實情況是，這些國家若不解決供應鏈中強迫勞動或迫害人權的問題，將面臨嚴重的法律風險、聲譽和客戶等問題，這不只是在美國，還包括歐洲等世界其他地區。

晶片大廠英特爾透過微博發布聲明，為其稍早要求供應商不要採購新疆製品，向中國客戶、合作夥伴和大眾致歉。圖為英特爾在北京展出現場。(美聯社)

英特爾本月稍早在給供應商的公開信中表示，「我們的投資人與客戶曾詢問Intel，是否從中國新疆地區購買商品或服務。多國政府以對來自新疆地區的產品實施限制。因此，Intel必須確保我們的供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞動力或採購商品或服務。」

英特爾此舉引發中國網友抨擊，揚言封殺抵制，該品牌的中國代言人歌手王俊凱也迅速和英特爾解約，稱「國家利益高於一切。」

這可算是中國「力挺新疆棉」運動的延續，今年初中國網友大舉抵制因人權問題拒用新疆棉花的企業商品，中國藝人也紛紛與相關公司解約，包含H&M、Nike、Adidas。

英特爾23日在官方微博帳號發布聲明指出，公開信的初衷是確保遵守美國法律，因此造成中國合作夥伴的疑問和顧慮，英特爾深表遺憾，「關於新疆的段落，只是出於表述合規合法的初衷，並非他意或表達立場」，由此給中國客戶、合作夥伴和公眾帶來的困擾，英特爾「深表歉意」。

中外交部：盼企業明辨是非

華爾街日報報導，中國消費者抵制外國服裝品牌，有國內商品可替代，但晶片不是，一旦中國發起抵制英特爾晶片進口，對中國企業影響深遠；英特爾的個人電腦中央處理器（CPU）市占率超過8成，是阿里巴巴等中國企業的主要供應商。

有中國網友寫道：「不是英特爾離不開我們，是中國無法和英特爾分道揚鑣。」

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會表示，希望有關企業尊重事實，明辨是非，有關新疆地區強迫勞動的說法完全是美國反華勢力炮製的謊言，目的是抹黑中國形象、破壞新疆穩定、阻遏中國發展，新疆民眾勤勞勇敢，新疆產品質量優良，個別企業若選擇不用，是他們的損失。