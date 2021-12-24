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拜登禁新疆貨進口 衝擊範圍大 企業憂供應鏈危急

記者張文馨／華盛頓報導
新疆維吾爾族一名工人在紡織廠工作，拜登總統簽署「防止維吾爾族強迫勞動法」，將全面禁止來自中國新疆的商品。(美聯社)
新疆維吾爾族一名工人在紡織廠工作，拜登總統簽署「防止維吾爾族強迫勞動法」，將全面禁止來自中國新疆的商品。(美聯社)

拜登總統23日簽署「防止維吾爾族強迫勞動法」(The Uyghur Forced Labor Prevention Act) ，將全面禁止來自中國新疆的商品，除非進口商能證明相關商品無涉「強迫勞動」；這項禁令將在法案生效後180天內開始執行。

另外，這部法案也將針對涉及協助「強迫勞動」者施加制裁，要求國土安全部擬定清單，列舉與中國政府合作、壓迫新疆維吾爾穆斯林少數民族的實體。

國務卿布林肯（Antony Blinken）在法案生效後發布聲明表示，拜登簽署這部法案強調了美國「打擊強迫勞動」的承諾，包含在新疆地區正在發生的種族滅絕，國務院將致力於與國會和跨部門夥伴合作，持續應對新疆地區的強迫勞動問題，也會強化國際行動，以打擊此等嚴重侵犯人權的行為，這部法案給美國政府提供了新工具。

不過，紐約時報質疑落實這項禁令落實有困難，根據報導，新法影響甚廣，包含石油、棉花、礦物和糖，這都是中國工廠為全球公司製造商品時常見的原料，均產自新疆。

紐時報導，一旦實際施行，可能迫使很多企業都要重新調整，避免自家商品被阻絕於美國海關之外；在美國政府時制定出可行的指導方針前，各大公司都可能推動遊說，嘗試讓政府鬆綁相關要求。

雖然這部法案在聯邦參眾兩院都獲得壓倒性多數支持，白宮也早早宣布將簽署這部法案；不過，紐時透露，有20多名拜登政府官員私下表達諸多憂心，新法衝擊範圍之大，可能使行政官員不堪負荷，進一步導致供應鏈斷裂。

紐時報導，氣候變遷總統特使柯瑞（John Kerry）和副國務卿薛曼（Wendy Sherman）曾分別在與民主黨國會議員通話時，傳達類似擔憂；尤其是拜登政府內部的氣候變遷相關官員，關切進口商如何繞過新疆，進口太陽能板與相關產品，以順利達到應對氣候變遷的目標。

國務院和柯瑞辦公室均否認兩人曾向國會議員表達反對立場。

此外，紐約時報分析美國企業面臨的障礙，報導指出，要確定進口的該項商品在供應鏈過程中是否涉及新疆，就是挑戰；美國企業主抱怨，除了直接供應商外，他們無法要求提供生產原料和零件的中國工廠提供詳細訊息。

此外，中國政府管制新疆當地的網路，外國企業要透過網路調查供應鏈相當困難，加上中國提出的反制裁規定，讓很多公司面臨兩難。

新疆 拜登 氣候變遷

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