「禮物都有送達、貨架不是空的」拜登否認供應鏈危機

拜登總統22日否認假期間國內供應鏈岌岌可危的現象，稱貨物運輸順暢，「佳節禮物都有送達」。圖為洛杉磯市消費者採購聖誕禮物。（Getty Iamges）

拜登 總統22日在供應鏈 工作小組會議中，以「佳節禮物都有送達」來形容美國貨物運輸順暢，否認假期間國內供應鏈岌岌可危的現象。

拜登政府與商界人士在22日召開視訊會議，與會成員包括許多利害關係人；根據部分對外公開的會議內容，拜登表示：「我們找來許多商界和勞工工會的領導人來解決問題，但原本預測的危機並沒有發生，包裹持續運送，禮物都順利送達，貨架也不是空的。」

供應鏈危機自今年初爆發，專家預測將延續至年底，加上南加州 港口壅塞情況嚴重，拜登政府便召來幾名內閣成員組成供應鏈工作小組，同時呼籲加強碼頭的作業。

直到最近塞港的情況逐漸改善，幾位與會成員也對拜登政府目前的做法抱持樂觀的態度；美國港務局協會(AAPA)執行長康納(Christopher Connor)表示：「我想最重要的部分是，堆積如山的貨物終於逐漸離開港口，作業明顯改善許多。」

康納解釋：「因為我們下了很多工夫，所有廠商和作業人員都盡可能提供更新穎的解決辦法，通力合作解決壅塞的問題；儘管與過去幾個月來的媒體報導結果相反，但今年我們會有個好假期。」

聯邦快遞(FedEx)執行長史密斯(Fred Smith)指出，該公司於感恩節周末、亦即假期貨物運輸的巔峰之際，就已將1億個包裹運出；「雖然供應鏈危機還沒完全解除，」史密斯說：「但許多人正費盡力氣解決，我們也對之後聖誕節的運輸旺季樂觀以對，相信所有聖誕禮物都能順利送到消費者手上」；拜登更大讚史密斯「我以為你就是聖誕老人呢」。

此外，當天拜登也針對失業率和油價帶來正面消息；儘管通貨膨脹來勢洶洶，拜登仍強調：「在主導全球經濟的大國中，美國仍是唯一讓全國家庭收入及經濟成長比新冠疫情前更加強勁的國家。」