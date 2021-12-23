我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

英特爾禁新疆貨爭議 聲明遵守美國法律、非表達立場

「禮物都有送達、貨架不是空的」拜登否認供應鏈危機

編譯林梅婕／綜合22日電
拜登總統22日否認假期間國內供應鏈岌岌可危的現象，稱貨物運輸順暢，「佳節禮物都有送達」。圖為洛杉磯市消費者採購聖誕禮物。（Getty Iamges）
拜登總統22日否認假期間國內供應鏈岌岌可危的現象，稱貨物運輸順暢，「佳節禮物都有送達」。圖為洛杉磯市消費者採購聖誕禮物。（Getty Iamges）

拜登總統22日在供應鏈工作小組會議中，以「佳節禮物都有送達」來形容美國貨物運輸順暢，否認假期間國內供應鏈岌岌可危的現象。

拜登政府與商界人士在22日召開視訊會議，與會成員包括許多利害關係人；根據部分對外公開的會議內容，拜登表示：「我們找來許多商界和勞工工會的領導人來解決問題，但原本預測的危機並沒有發生，包裹持續運送，禮物都順利送達，貨架也不是空的。」

供應鏈危機自今年初爆發，專家預測將延續至年底，加上南加州港口壅塞情況嚴重，拜登政府便召來幾名內閣成員組成供應鏈工作小組，同時呼籲加強碼頭的作業。

直到最近塞港的情況逐漸改善，幾位與會成員也對拜登政府目前的做法抱持樂觀的態度；美國港務局協會(AAPA)執行長康納(Christopher Connor)表示：「我想最重要的部分是，堆積如山的貨物終於逐漸離開港口，作業明顯改善許多。」

康納解釋：「因為我們下了很多工夫，所有廠商和作業人員都盡可能提供更新穎的解決辦法，通力合作解決壅塞的問題；儘管與過去幾個月來的媒體報導結果相反，但今年我們會有個好假期。」

聯邦快遞(FedEx)執行長史密斯(Fred Smith)指出，該公司於感恩節周末、亦即假期貨物運輸的巔峰之際，就已將1億個包裹運出；「雖然供應鏈危機還沒完全解除，」史密斯說：「但許多人正費盡力氣解決，我們也對之後聖誕節的運輸旺季樂觀以對，相信所有聖誕禮物都能順利送到消費者手上」；拜登更大讚史密斯「我以為你就是聖誕老人呢」。

此外，當天拜登也針對失業率和油價帶來正面消息；儘管通貨膨脹來勢洶洶，拜登仍強調：「在主導全球經濟的大國中，美國仍是唯一讓全國家庭收入及經濟成長比新冠疫情前更加強勁的國家。」

拜登 供應鏈 加州

上一則

Omicron來得急去得快？南非已過高峰

下一則

川普減稅法案實施已4年 民主黨主政仍難以撼動

延伸閱讀

拜登稱讚前政府力推新冠疫苗 川普訝異：他做了1件好事

拜登稱讚前政府力推新冠疫苗 川普訝異：他做了1件好事
拜登2024要拚連任 稱川普若出馬「我更要選」

拜登2024要拚連任 稱川普若出馬「我更要選」
曾與確診幕僚接觸30分鐘 拜登最新篩檢「結果出爐」

曾與確診幕僚接觸30分鐘 拜登最新篩檢「結果出爐」
拜登再接受COVID-19檢測 待結果出爐

拜登再接受COVID-19檢測 待結果出爐

熱門新聞

王力宏爸爸透過親筆信反擊。圖／宏聲音樂提供

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

2021-12-18 13:24
李靚蕾直接嗆聲Yumi。圖／摘自微博

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

2021-12-19 08:10
Yumi認交往。取材自微博

By2妹承認與王力宏交往過：分手一個月他娶李靚蕾

2021-12-19 07:42
全美新冠變種病毒Omicron確診病例在一夜之間翻倍，至少已在44州現蹤，紐約州病例更創下疫情以來單日最高紀錄。圖為紐約市曼哈頓居民18日大排長龍檢測。（路透）

拜登21日宣布抗疫新措施 全美Omicron確診一夜翻倍

2021-12-19 09:15
圖為去年12月中旬位於西雅圖的陸軍士官長史耐德成為第一批接種疫苗的軍人。(美聯社)

新聞周刊：美國陸軍研發成功超級疫苗能抗所有變種病毒

2021-12-22 09:10
王力宏(右)和李靚蕾已申請離婚。圖／聯合報資料照片

李靚蕾撕碎優質偶像王力宏：操弄媒體、大眾 導致社會價值觀偏差

2021-12-18 02:30

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗