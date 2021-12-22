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參院協調程序 美國預算案打破立法僵局關鍵

記者胡玉立／綜合報導
參院協商開支法案，圖為美國國會。(Getty Images)
參院協商開支法案，圖為美國國會。(Getty Images)

當前美國國會在兩黨在參議院各握50席、副總統掌關鍵投票權的局勢下，在參院透過協調(reconciliation)，通過稅收和支出法案，成為突破僵局的關鍵程序：

國會何時及為何使用協調？

協調，是聯邦參議院以多數票(51票)就稅收、支出和債務限額制定立法的一種方式，此舉可避免少數黨議員以冗長辯論癱瘓議程的「費力把事拖」(filibuster)拖延戰術，該戰術需60票才能解決，對阻撓議案造成威脅。

「協調」程序在1980年首次使用，截至2021年4月，已有22項法案靠「協調」程序制定(外加四項已通過但被總統否決的法案)；其中包括1980年代和1990年代重大削減赤字法案、1996年福利改革立法、2001年和2003年布希減稅、2017年川普減稅以及拜登政府通過的美國紓困法案。

2010年制定的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，又稱歐記健保)，協調也發揮關鍵作用；共和黨在2016年和2017年曾試圖透過協調來廢除該法大部分內容，但未能成功。

協調程序如何運作？

國會理當每年通過稱為預算決議(budget resolution)的稅收和支出法案藍圖；預算案需參眾兩院多數決批准，總統不扮演任何角色。兩院須先同意某預算決議包括「協調指令」，國會預算法案才得以使用協調程序；委員會完成工作後，參眾兩院預算委員會再將這些建議匯整成一個綜合的「協調法案」。

在眾院，協調法案與任何立法一樣，是依多數規則通過；但在參院，協調法案只需以多數票通過。一旦兩院就綜合法案達成一致，總統就會簽署或否決。

2021年，國會可以考慮多少個協調法案？

通常是兩個：一個用於2021財年，另一個用於2022財年；國會不是每年都通過預算決議，上屆國會並未通過2021財年預算決議。今年因民主黨同時控制眾院和參院，兩院在2月初迅速採取行動，通過2021財年預算決議。

該預算決議為制定拜登1.9兆元紓困法案的協調法案，舖平道路；該法案以50-49票在參院過關(一名共和黨人未投票)。民主黨可能會在今年稍晚針對2022財年制定第二份預算決議和第二份協調法案，其中將包括拜登總統的「重建美好未來計劃」(Build Back Better)。

預算 參院 拜登

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