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台灣6都要變7都？陳水扁：不就比中國還大？太誇張

記者丘采薇、李承穎／台北報導
陳水扁。(本報系資料照片)
陳水扁。(本報系資料照片)

中華民國總統蔡英文在公投案確定不成立後，隔天就邀黨內要角，達成推增加台灣直轄市數目，讓新竹市與新竹縣合併升格的共識；前總統陳水扁21日對此表示，台灣已經有六個直轄市，新竹縣市再合併升格變第七都，「不是就比中國大陸還要大？」他認為不能因人設事，「我覺得這一點期期以為不可。」

為了讓即將任期屆滿的現任新竹市長林志堅下一步鋪路，民進黨力促新竹市升格；民進黨立法院黨團總召柯建銘提出地方制度法修正草案，立法院程序委員會21日將該案排入本周五院會報告事項。

中國目前僅有北京、天津、重慶、上海四個直轄市，但台灣已有六個；陳水扁受訪表示，小台灣不要變成大中國，「台灣那麼小，中國那麼大，但台灣已經有六個直轄市，再升格不是就比中國大陸還要大？這樣太誇張。」

「台灣六都已經太多，以後還有七、八、九都？那還不如十都。」陳水扁說，大新竹升格後，「未來宜蘭、花蓮、台東、苗栗、基隆怎麼交代？澎湖、金門、馬祖該如何是好？」

「乾脆國土重劃，大家都當都長，就都有分好了。」陳水扁說，「不然其他人會變成二等公民、三等公民，甚至不入等的公民。」

陳水扁也說，台北與高雄兩市早年升格為直轄市，就是因為國民黨選不贏才升格，「現在要一樣嗎？」

陳水扁說，直轄市資源比較多，人較多、薪水也較多，公務人員職級和薪資都較高，「預算不要白不要，這都是人性。」

針對黨內異音，柯建銘表示，簽署只有增加沒有減少，「總統都發新聞稿，你還要質疑嗎？」修地制法在黨內有高度共識，絕無所謂「存在不同意見」。

行政院官員表示，蔡英文的態度已很清楚，新竹縣市合併會支持立法院連署的地方制度法修法草案，不再重複提出政院草案。

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