政治霸凌 民進黨程序不正義惡例 屢見不鮮

民進黨2016年完全執政以來，已出現許多程序不正義的爭議。(本報資料照片)

民進黨 立法院黨團於立法院會中「突襲」，將中央政府總預算 逕付二讀，創國會惡例；回顧2016年民進黨完全執政以來，在審查包括一例一休、前瞻特別預算、國務機要費時，已出現許多程序不正義的爭議。

立法院前院長王金平2019年10月25日在立法院告別國會演說就指出，假若議會一切以多數至上，多數就代表一切，就是真理，如此，反映民主國家的多元議會，就被否定、摧毀，民主多元就失去了意義；最後只剩徒具國會的形式，就沒有資格說是真正的民主國家。

王金平當時批評，2016年民進黨完全執政以來，為了貫徹黨意，而凌駕民意，總統府與行政院伸手主導國會的運作，已明顯傷及民主國會的價值，置「尊重、包容、接納」的國會價值於不顧。

2016年，蔡英文總統拍板必須在年底前完成「一例一休」修法，為反對砍勞工7天假，國民黨 團當年10月5日到衛環委員會占主席台杯葛；但九點會議時間一到，民進黨籍召集委員陳瑩開會時，未經討論，只用了一分鐘，火速宣布草案通過初審。

2017年，立法院經濟委員會審查「前瞻基礎建設特別條例」，國民黨先以程序杯葛，主持會議的民進黨立委邱議瑩乾脆宣布草案初審完畢，送出委員會、毋須協商。

其後，國民黨為阻擋「前瞻基礎建設」特別預算，當時的立法院長蘇嘉全主持院會，國民黨祭出10677案修正動議，企圖癱瘓議事審查，遭民進黨以「一事不二議」的決議破解；國民黨還向大法官聲請釋憲，但最後未獲受理。

今年，立院財政委員會審查攸關國務機要費除罪化的「會計法99條之一條文修正草案」，事涉替陳水扁脫罪，國民黨團強力杯葛，藍綠爆發激烈衝突，民進黨籍召委郭國文直接喊「散會，直接出委員會」；事後連民進黨團也認為有程序爭議，擇期再處理。

如王金平所言，當前立法院朝野協商徒具形式，民進黨在國會憑藉絕對多數，如坦克一般，只顧著遂行己意，一案又一案輾過去，完全忽視「尊重少數、包容分歧多元、接納建設性異見」的國會文化。