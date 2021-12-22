粗暴民進黨 台灣總預算逕付二讀 萬年國會都不敢做

台灣行政院的民進黨立院黨團21日以人數優勢，將中央政府總預算案自委員會抽出逕付二讀。(記者曾學仁╱攝影)

民進黨 立法院黨團21日發動突襲，將仍在審議中的明年中華民國中央政府總預算 案從所有各委員會抽出，由立法院院會通過逕付二讀。高達新台幣2兆2000多億元(約718億美元)的中央政府總預算，就這樣草率地在一毛未刪、沒有任何決議之下，跳過初審程序。這個執政黨號稱民主進步，卻粗暴無禮，大開民主倒車，即使在國民黨 一黨獨大的萬年國會時代，都不曾有這樣荒謬的演出。

立法院是中華民國國會，預算審查程序是在各委員會審查完成的預算，直接送進院會二讀與三讀；但為了尊重少數黨，委員會沒有共識的預算，就在二讀之前，先舉行朝野協商，將未能解決的歧見，在二讀之前逐項討論，讓朝野互有退讓，避免院會討論時曠日廢時。

21日的立法院，開了台灣幾十年的國會政治運作一個大玩笑，將內政、外交國防、社福衛生環保、司法法制、財政、經濟等委員會正在初審的政府預算，全部抽出來，直接交給院會討論。換言之，初審程序完全略去不顧，直接進入朝野協商程序，再給院會表決處理。

議會政治是妥協的藝術，國民黨席次絕對多數的時代，也做不出來總預算案逕付二讀這種事情；只為通過預算，卻不在乎和尊重朝野國會議員討論的程序，既不尊重個別立委職權，也破壞了程序正義。

立法院在民進黨執政期間，十足成了行政院與總統府的橡皮圖章；選民選出來的立委，到頭來，根本不能監督政府，民進黨的黨意高於民意的監督，幾兆的預算，不經過國會議員公開討論，反而抄近路，走逕付二讀的捷徑。

台灣行政院的民進黨立院黨團提案將仍在審議中的2022年中央政府總預算案從立法院各委員會抽出，由立法院院會逕付二讀。(圖為讀者提供)

國民黨在立法院雖淪為少數，仍應有所作為。過去包括民進黨在內的在野黨立委人數更少，但他們不會放棄立委的職責與權利。不過，當民進黨搞總預算案逕付二讀時，國民黨立法院黨團早就知道了，卻是無聲無息，只是態度平和地通知立委，準備重新對預算案提案，要在院會二讀前的朝野協商討論。

國民黨這種舉動就是顢頇，就是無能，不能站穩在野黨監督政府的立場，當在委員會第一階段的審查毫不受到重視，第二階段的立法院會前協商，又怎麼可能達到什麼成效？

民進黨將逾新台幣二兆元的中央政府總預算案跳過委員會初審程序，無視程序正義與立委監督政府職責，台灣的民主政治走到這個地步，無非就是行政權獨大，立法權不過是妝點，霸道的多數黨與軟弱無能的少數黨，共同促成台灣民主獨裁的惡例。