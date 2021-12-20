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謝家華5億遺產纏訟 親屬認依法繼承 4友主張有權分產

編譯林梅婕／綜合19日電
網路鞋商Zappos華裔創辦人謝家華（右）留下的大筆遺產，家人與朋友展開法律訴訟戰；長期擔任謝家華私人助理的范美美(左)向法院主張應得超過9000萬元。（Getty Images）
網路鞋商Zappos華裔創辦人謝家華（右）留下的大筆遺產，家人與朋友展開法律訴訟戰；長期擔任謝家華私人助理的范美美(左)向法院主張應得超過9000萬元。（Getty Images）

去年年底網路鞋商Zappos華裔創辦人謝家華(Tony Hsieh)在沒有留下遺囑的情況下驟逝，親朋好友為大筆遺產展開法律訴訟戰；據華爾街日報(WSJ)報導，謝家華的遺產總價值超過5億元，儘管親屬認定為依法繼承，但至少四名友人出面指控，聲稱自己與謝家華具有合資或雇傭關係，主張有權分配部分遺產。

謝家華46歲英年早逝，生前被酗酒、濫用藥物和其他心理疾病等因素所擾；他在猶他州公園市(Park City)的豪宅牆上被貼滿便利貼，除了紀錄許多至理名言，還有關於他財務資訊的細節，包括生前對員工、朋友和當地企業許下的財務承諾，全被拿到法庭上當成依據。

長期擔任謝家華私人助理的范美美(Mimi Pham)向法院主張應得超過9000萬元，另一名謝家華的財務顧問李東尼(Tony Lee，音譯)也聲稱要求750萬元，並指控謝家華的弟弟謝安迪(Andy Hsieh)為了牟取錢財，蓄意向謝家華提供酒精和俗稱「笑氣」的一氧化二氮；不過家屬反駁，稱范美美和李東尼等人在謝家華心智脆弱時乘人之危。

法官於2021年年初指派謝家華的父親謝傳剛(Richard Hsieh)和弟弟安迪為遺產特別管理人和法律代表，家屬也遞交通知出售部分謝家華的房地產；法律文件列出謝家華的資產包括內華達州和猶他州的房地產，價值超過1億2200元，摩根史坦利的帳戶中還有超過4億元資金，而這些都不包括謝家華生前創立的公司估值。

范美美強調謝家華過去與家屬關係不良，反而和自己的關係更加甚密，並指控謝傳剛和謝安迪違反合約；范美美表示，她與男友格蘭德(Roberto Grande)都參與謝家華投資的洛杉機製作公司XTR而受到欠款，包括該公司未來的收益；就連好萊塢男星喬瑟夫‧高登李維(Joseph Gordon-Levitt)和大衛‧艾奎特 (David Arquette)也疑似捲入相關投資案而遭傳喚。

然而，家屬指范美美、格蘭德和李東尼「煽動謝家華做出一連串衝動、未經審慎考慮且顛三倒四的花費，以創意聖城的名義改造公園市的豪宅，在謝家華神智不清的情況下為自己牟利」。

謝家華事業核心團隊的成員之一蘇西·貝爾森(Suzie Baleson)聲稱為謝家華在公園市「魔法城堡」(magic castle)開發案提供諮詢服務，被積欠870萬元。

另一名員工伊文斯沃德(Mark Evensvold)主張，謝家華曾答應每年支付45萬元讓他擔任投資計畫經理，並以謝家華過世的三個月前在便利貼上簽字以示同意，向家屬求償3000萬元。

謝家華 投資 猶他州

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