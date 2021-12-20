對治安警力不同調… 抗仇恨攻擊 亞裔、非裔團結不易

亞裔非裔合作不易，「黑人的命也是命」運動者要求刪減警察預算，但亞裔社區領袖則持不同意見。圖為亞裔在洛杉磯發起反仇恨暴力行動。（Getty Images）

美國各地陸續發生鎖定亞裔 民眾的暴力攻擊案件之後，非洲裔政治領袖與人權倡議人士今春紛紛表示，願意跟亞裔美國人站在一起；當時亞裔社區領袖及維權人士也禮尚往來回應表示，體認到非洲裔民眾日常生活面臨的種族岐視現實。

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)2020年5月遭白人警察 膝蓋壓頸致死，亞特蘭大地區今年3月16日發生按摩店連環槍擊案造成八人死亡，其中六人為亞裔婦女。兩起震驚全美的案件發生後，長久以來彼此之間存有種族緊張、社經條件明顯不同的非洲裔與亞裔社群，承諾將攜手減少針對少數族裔民眾的暴力與歧視。

某些抗議群眾穿著印有「非裔亞裔團結」(Black-Asian Unity)字樣的T恤參加示威遊行，洛杉磯、芝加哥等地則舉辦了以「停止仇視亞裔」(StopAsianHate)為題群眾活動。

紐約時報報導，相隔九個月之後，非洲裔與亞裔社區的合作成果相當有限，並沒有促進兩個社區之間溝通對話的實際努力，有關兩個社區要團結起來的主張，聲音漸漸消失。

報導分析，社運人士指出，非洲裔與亞裔尋求團結頗為困難的原因有很多，包括兩個社區之間原本就帶著懷疑眼光看待彼此，但看法不同引發關係緊張的最大癥結，則是對於治安警力意見相左。

「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)社運人士要求刪減警察預算，要求各地城市降低對警察的依賴，但亞裔社區領袖則說，警方對於避免暴力攻擊事件發生影響重大。

亞裔非裔合作不易，「黑人的命也是命」運動者要求刪減警察預算，但亞裔社區領袖則持不同意見。（Getty Images）

報導指出，兩個社群對於警察看法有如天壤之別，反映了不同族裔民眾長年以來受到警方差別待遇。多項調查研究顯示，遭到警察殺害的民眾當中，非洲裔占極高比率，而亞裔民眾則是與警察互動時，最少遭受員警傷害的。

今年8月，奧克蘭中國城商會主席陳錫澎(Carl Chan)呼籲加州 州長紐森(Gavin Newsom)應派遣加州公路巡警(California Highway Patrol)負責市區街道維安，好讓地方員警能挪出多一些時間到包括中國城在內的社區加強巡邏。

加州公路巡警今年9月開始加入街道巡邏之後，陳錫澎說，某些華人商家紛紛表示較有安全感。然而，以非洲裔民眾為主的「反對警察恐懼計畫」( Anti-Police Terror Project)共同創辦人布魯克斯(Cat Brooks)卻說，增派警察製造了一種對少數族裔民眾有害的「全面壓制氛圍」。