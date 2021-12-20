美國奧會表態：為選手圓夢及安全 不對中國採強硬立場

中國的人權問題及彭帥 事件讓2022年北京冬奧蒙上詭譎的陰影，但相較於政府外交抵制，美國奧會(USOPC)卻表態不會對中國採取強硬立場，因為這牽涉到運動員 圓夢及人身安全、舉辦奧運 及申辦冬奧，還有體操醜聞等複雜糾葛。

對於當前的紛擾，美國奧會主席萊昂斯(Susanne Lyons)17日表示，這當中存在許多微妙的因素，但考慮到230名運動員如何在賽場中圓夢，以及他們的人身安全，美國奧會不因在中國的政治氣候中選擇特定立場。

問及美國奧會能在當前奧運界的問題上做些什麼時，萊昂斯說，美國奧會能夠做得最好的事情，就是讓全世界知道有一個絕佳的舉辦比賽之地，也就是在美國這裡，「像是洛杉磯，如果可能的話，還會有鹽湖城。」

萊昂絲指的是2028年洛杉磯奧運，這是繼2002年鹽湖城冬奧、1996年亞特蘭大奧運後，美國再次舉辦奧運會，此外，鹽湖城也有意申辦2030年冬奧；這是美國奧會不願在這個時候就2022年北京冬奧採取立場的主要原因。

雖然美國奧會不會對中國採取立場，但考慮到美國等國外交抵制，如何確保運動員們在中國能夠安全、不受傷害，是美國奧會煞費苦心的事情。

美國奧會執行長赫希蘭德(Sarah Hirshland)就表示，他們要讓運動員知道，在中國某些事情要是說出來，可能將承擔什麼後果。

對於彭帥事件，萊昂斯表示，她的真實處境在西方世界幾無可能有辦法知曉，但是大家都很關心她，並「真心希望有辦法確定彭帥人身安全的人採取行動」。

萊昂斯的言論可能暗指國際奧會(IOC)，其主席巴赫(Thomas Bach)曾與彭帥通話兩次，但遭到「為中國擦脂抹粉」的批評；而美國奧會與國際奧會的關係也一直很微妙，但國際奧會又能決定奧運舉辦地，是美國奧會很難採取立場的另一個原因。