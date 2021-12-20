川普稱習近平「劊子手」 反對美國抵制北京冬奧

前總統川普批評中國國家主席習近平為「劊子手」，但他表示不支持抵制北京冬奧。圖為兩人2019年在日本會面合影。（路透）

前總統川普 日前接受福斯新聞台(Fox News)訪問時批評中國國家主席習近平，稱呼他為「劊子手」，但他表示不支持美國抵制即將到來的北京冬季奧運 會。

川普在接受瑪麗亞·巴蒂羅姆(Maria Bartiromo)採訪時同意主持人的觀點，認為習近平是「劊子手」，但他表示並不鼓勵美國抵制2022年北京冬奧 ，川普提到1980年美國抵制莫斯科奧運一事：「我看過卡特(Jimmy Carter)這麼做，而那相當糟糕，這傷害了運動員，我們可以做更多更有力的事，抵制奧運不是一件有力的事，這幾乎讓我們看起來像是惱火的輸家。」

1980年美國帶頭抵制莫斯科奧運是為了抗議蘇聯入侵阿富汗，作為報復，蘇聯及其盟友也抵制1984年的洛杉磯奧運。

拜登政府本月稍早宣布將外交抵制北京冬奧，以此回應新疆地區及其他人權迫害的報告，雖然美國政府官員不會出席北京冬奧，但美國選手仍會參與奧運。

川普在採訪中提到他執政期間與習近平有著良好關係，「我確實認為他喜歡我，我喜歡他，他是一位劊子手，但我和他有良好的關係。」

川普先前曾在社群媒體上讚美習近平，2020年1月他在推特上慶祝一項與中國的貿易協議，他寫到這項協議將「在許多方面讓美國與中國更緊密，與習近平極好的合作，一位真心愛著他國家的人，接下來還有更多！」

去年3月疫情爆發初期，川普曾在推特上寫到：「剛與中國習主席結束一次很棒的對話，討論了新冠肺炎病毒的細節，全世界大部分地區正面臨新冠侵襲，中國已經對病毒有很大的了解，我們緊密合作，非常尊重！」

然而川普在這次採訪中表示，中國已經「在經濟上敲詐我們多年」，並且批評習近平處理新冠病毒疫情的方式。