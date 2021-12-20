彭帥現身改口：從未說過任何人性侵我 指社媒發文遭誤解

中國女網名將彭帥19日現身2021國際雪聯城市越野滑雪賽上海楊浦站決賽現場，她接受採訪，否認說過曾遭性侵。(視頻截圖)

中國女網名將彭帥 19日現身「2021國際雪聯城市越野滑雪中國巡迴賽上海楊浦站」決賽現場觀賽，她接受新加坡媒體「聯合早報」影音採訪時表示，「從未寫過說過任何人性侵 她」，稱社群媒體發文被誤解，表明她寫給「國際女子網球協會」(WTA)主席的信「完全出自本人意願」，且「一直都很自由」。

彭帥11月在中國微博上署名撰文，明文指控中國國務院前副總理張高麗曾性侵她。之後，原文立即被撤下，彭帥本人則下落不明，多日不見行蹤。

彭帥安危受立即到國際網壇和人權團體高度關注，國際紛紛發聲支援。彭帥消失在公眾面前近三周。

聯合早報記者的突襲採訪成為彭帥首次面對鏡頭公開談論此事件。

18日開幕的越野滑雪賽是明年2月北京冬奧 積分賽，僅獲邀嘉賓可蒞臨觀賽，彭帥、籃球明星姚明、乒乓球選手王勵勤以及帆船女將徐莉佳，一起在五樓露天看台區觀賽。

彭帥身穿印有「中國」字樣的紅上衣、印有CHINA字樣與國旗的黑色羽絨外套、黑褲和白球鞋；她綁著低馬尾，略施淡妝，她與其他體育健將看比賽時，神情自若、談笑風生。

賽事結束後，彭帥等人往電梯走去，早報一名女記者迎上前去採訪彭帥，詢問她關於個人安全、自由，以及與WTA、國際奧委會(IOC)溝通等事宜。

彭帥表示，那篇在微博的發文是「私事」，「大家有很多的誤解」，但未詳述；她自稱一直住在北京家中，18日才到上海。

面對記者詢問出入是否自由、是否有人監視她時；她停頓後反問：「為什麼會有人監視呢？一直都很自由。」

中國女網名將彭帥(左圖)19日突表示過去撰文指控之事不實，「從未說過寫過任何人性侵她」。原本彭帥上月在微博上撰文，指稱遭到中共中央政治局常委張高麗(右圖)性侵。(Getty Images)

寫給WTA主席的信出自本人意願「我一直很自由」

當記者問到性侵傳聞時，彭帥正色表示：「首先，我要強調非常重要的一點，我從未說過寫過任何人性侵我。」

她表明，之前寫給WTA主席賽門(Steve Simon)的信，中文是她本人寫的，「完全出自本人的意願」，由於自己的英語水準不足以把中文信譯成英文，所以「中國環球電視網」貼出英文翻譯版，「但意思和我回覆賽門先生的郵件幾乎沒有任何信息差異」。

至於她與IOC主席巴赫(Thomas Bach)的視訊通話，彭帥表示不記得確切日期，但「視訊是在北京家裡進行」；她感謝巴赫等人的關心，但不願重複陳述內容。

早報記者徵詢未來是否打算出國，她則回答，現在沒比賽且受新冠肺炎疫情影響，暫無出國打算，她尷尬笑著反問：「我現在出去是幹什麼？妳告訴我。」