海水暖化威脅蝦生存 新英格蘭海域「捕蝦禁令」再延3年

由於海水變暖，魷魚吃掉蝦苗，新英格蘭地區冬季捕蝦業不得不再歇業三年。圖為2012年當地漁民在捕蝦。（美聯社）

有鑑於近期的科學報告指海水溫度持續上升，為了保護蝦類生存，大西洋國家海洋漁業委員會(Atlantic States Marine Fisheries Commission)上周決定，未來三年新英格蘭 海域將繼續禁止商業捕蝦。

俗稱的北極甜蝦(cold-water shrimp)一度是緬因州 海域在冬季盛產的佳餚，由於這一類型的蝦子適合在低溫海域生存，但新英格蘭地區近年海水溫度不斷上升，尤其緬因灣(Gulf of Maine)最為嚴重，海水溫度上升的速度超越全球其他海域。

此外，科學家也分析，海水溫度上升也導致魷魚等一些專門捕食蝦類的獵食生物數量增加，威脅到緬因灣海域蝦子的繁殖量，當地捕蝦業者被迫只能自2013年開始停捕。

大西洋國家海洋漁業委員會上次決議延長捕蝦禁令是在2018年，原本有機會在今年重新開放，但該委員會在仔細審視科學數據後決定作罷。

緬因州海洋資源廳(Maine Department of Marine Resources)科學家瑪姬‧杭特(Maggie Hunter)表示，最近的調查證實當地蝦子的數量已經遠遠低於歷史平均值，而且連續七年數量低迷；杭特說：「從數據看來，溫度條件持續對北部的蝦在生存不利。」

捕蝦禁令釋出後重創緬因州的漁業經濟，當地許多漁民過去經常靠著冬季蝦潮大賺一筆；雖然在麻州和新罕布夏州 也產蝦，但北極甜蝦幾乎是緬因州的漁業黃金。

根據2011年的統計，緬因州漁民每年平均可捕獲1000萬磅的蝦，但2012年摔落至500萬磅以下，2013年甚至不到60萬磅；2013年補蝦禁令釋出後，加拿大漁民還是可以捕獲北極甜蝦並銷往美國。