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「申請書雪片般飛來」龍捲風襲多州 保險理賠上看50億

編譯洪毅／綜合18日電
本月10日的龍捲風造成肯塔基州及周圍多州嚴重災情。圖為肯塔基州梅菲爾德市的一間蠟燭工廠被摧毀，圖為救災人員次日試圖找到倖存者。（美聯社）
本月10日的龍捲風造成肯塔基州及周圍多州嚴重災情。圖為肯塔基州梅菲爾德市的一間蠟燭工廠被摧毀，圖為救災人員次日試圖找到倖存者。（美聯社）

本月10日的龍捲風造成肯塔基州及周圍多州嚴重災情後，向保險公司索賠的申請書如雪片般飛來，本次災難預估理賠的總額將達到50億元；但在通膨及保險公司善用自負額的技巧下，許多民眾仍可能會發現，自己得到的理賠很難涵蓋損失。

華爾街日報報導，浩劫過後，向保險公司請求索賠的申請書如雪片般飛來；當地主要保險公司「州農」(State Farm)截至16日下午已收到來自六個州、超過1萬1000分索賠申請；另一間保險公司「聯合服務汽車協會」(USAA)也收到近2000份申請。

USAA表示，為了確定理賠金額，他們動用輕航機空拍災區以確認受損程度；當地保險代理商Shelter Mutual表示，一些受災城鎮依然清晰可辨，但是絕大多數的地方都被龍捲風「破壞殆盡」，而Shelter Mutual的辦公室也停電、斷網，只能透過手機及在速食店停車場設機動申請站以服務客戶。

惠譽(Fitch Ratings)推估，本次龍捲風災的理賠金總額估計達到50億元；但此數字其實低於2011年襲擊阿拉巴馬州及周邊地區的龍捲風災，當時的理賠金考慮通膨後相當於85億元；此外，今年初冬季爆雪及8月的艾妲颶風(Ida)理賠金也分別高達150億及400億元。

大體來說，民眾的房屋及汽車受損都會是承保的範圍，但美國消費者聯合會(Consumer Federation of America)負責保險業的杭特(Robert Hunter)表示，民眾可能發現自己的理賠金無法涵蓋全部損失，因為災難後最需要的建材、家具、勞動力成本等，都沒有免於通膨的大環境；更糟的是，災區的範圍恐怕是大到足以造成局部性更嚴重的通膨。

保險 龍捲風 汽車

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