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「白色聖誕」40年來愈來愈少見 今年多地恐又落空

編譯陳韻涵／綜合18日電
白色聖誕節的可能性在過去40年來逐年減低，今年大部分地區已不會有白色聖誕，即使有雪也不似以前大雪紛飛。圖為2006年印第安納州茲克（Zick）一家三個孩子慶祝聖誕節降雪。 (美聯社)
白色聖誕節的可能性在過去40年來逐年減低，今年大部分地區已不會有白色聖誕，即使有雪也不似以前大雪紛飛。圖為2006年印第安納州茲克（Zick）一家三個孩子慶祝聖誕節降雪。 (美聯社)

亞利桑納大學(University of Arizona)與國家海洋暨大氣管理局(NOAA)分析指出，全美很多地區過去40年聖誕節降雪量已比1980年代少了許多；12月25日假期白雪皚皚曾是理所當然的事，現在只怕要在夢中回味。

美聯社18日報導，白色聖誕節逐漸消失，在中部地帶特別明顯，從巴爾的摩市到丹佛市，甚至再往北幾百哩，都是如此。

愛阿華州杜邦奎郡(Dubuque County)居民霍蘭德(George Holland)擔心聖誕節降雪量減少，他認為白雪皚皚是假期的重要環節，「做完聖誕午夜彌撒步出大門，看到飄雪的樣子，讓我感到溫馨」。

杜邦奎郡上次白色聖誕是2010年，近年聖誕節都沒降雪；氣象紀錄指出，以往每三年約有兩次白色聖誕；NOAA數據顯示，該郡出現白色聖誕的機率，1981年到2010年為63%，現在降至42%。

該郡精品店老闆凱斯包爾(Bill Kaesbauer)說：「我們沒有白色聖誕很多年了。」

聯邦氣象紀錄顯示，1981年到1990年美國12月均溫低於冰點，但2011年到2020年的12月均溫常高於華氏35度，略低於攝氏2度，但仍比冰點高出不少。

聖誕積雪地區 減至38%

美聯社分析亞大的地面觀測數據顯示，1981年到1990年聖誕節當天，全美約47%的地區地面積雪，平均高度約3.5吋；由2011年到2020年，聖誕積雪地區減至38%，積雪約2.7吋。

聖誕降雪量變化在梅森迪克森線(Mason-Dixon line)至底特律北部、芝加哥及內布拉斯加州尤其明顯。

亞利桑納州聖誕白雪覆蓋地區從1980年代的近55%，減少到現在的略高於41%，平均積雪高度則從3.5吋降至2.4吋。

白色聖誕節的可能性在過去40年來逐年減低，今年大部分地區已不會有白色聖誕，即使有...
白色聖誕節的可能性在過去40年來逐年減低，今年大部分地區已不會有白色聖誕，即使有雪也不似以前大雪紛飛。圖為2009年堪薩斯州一家人在聖誕節鏟雪。 (美聯社)

亞大的亞裔氣象學者曾旭斌(Xubin Zeng)表示，數字變化很小，還不足以判斷是否為有意義的趨勢，但若是後者，氣候變遷或自然天氣變因都有可能是影響因素；但他曾發表多篇研究論文，指出美西降雪量減少與氣候變遷相關，另外白色聖誕減少與全球暖化趨勢一致。

科羅拉多州全國冰雪數據中心(NSIDC)主任瑟瑞茲(Mark Serreze)表示，未來20年到30年之間，由於氣候變暖的緣故，美國很多地區的白色聖誕會愈來愈少見。

NOAA另分析全美48州約5000處氣象站30年的「氣候常態」，比較1981年到2010年，以及1991年到2020年，結果顯示後者的白色聖誕機率縮減。

NOAA指出，在愛阿華州與華盛頓州東部，白色聖誕的變化比其他地區還大；華盛頓州瓦拉瓦拉市(Walla Walla)的白色聖誕機率從1981年到2010年的19%，現在降到9.5%。

聖誕節 降雪 氣候變遷

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