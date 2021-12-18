「美利堅小姐」百年大賽重新定位 阿拉斯加佳麗封后

今年是「美利堅小姐」選美100周年，阿拉斯加小姐艾瑪·布羅伊爾斯封后，這也是來自阿拉斯加州佳麗第一次在選美活動奪冠。(路透)

今年滿100歲的「美利堅小姐」(Miss America)在經過一年的虛擬露面及推遲比賽後，16日晚於康乃狄克州 金神大賭場(Mohegan Sun Resort and Casino)選出新的美利堅小姐：來自阿拉斯加的艾瑪•布羅伊爾斯(Emma Broyles)。

在布羅伊爾斯贏得比昔日加倍的10萬元獎金之際，1921年誕生於大西洋城的「美利堅小姐」，到底該不該續存，也成為外界探討的話題。

1921年的首場選美比賽，閃閃生輝，那時美國女性甫獲投票 權一年；之後，美國文化經歷多次女權主義浪潮，「美利堅小姐」一直複雜地存在著；1960年代是「美利堅小姐」選美比賽的鼎盛時期，此後參與度和收視率持續下降。

16日的加冕典禮，是由國家廣播公司(NBC)Peacock服務直播，但並非黃金時段；代表各州及首都華府的50名女性參加了才藝和問答等各類比賽；獲亞軍的是阿拉巴馬州 小姐勞倫•布拉德福德(Lauren Bradford)。

當后冠戴在新出爐的美利堅小姐布羅伊爾斯頭上時，她哭了；最後一輪比賽中她被問到，若主要贊助商的男性代表對她發表不當言論和對她性挑逗時，會怎麼做？布羅伊爾斯答道：「女人永遠不應被當作物品來對待，女人可以憤怒！我們不能滿足於正在發生的事情。」

比賽過程中，布羅伊爾斯對自己的心理健康也坦誠相告，她說：「我是真實的。我有缺陷，我有多動症(ADHD)，我有皮膚癖，這是一種強迫症。我一直在與這些事情奮戰，也因此成為更好的人。」

「尋找美利堅小姐：探索百年選美大賽的女性身分定位」(Looking for Miss America: A Pageant's 100–Year Quest to Define Womanhood)一書作者米夫林(Margot Mifflin) 說：「美利堅小姐」粉絲對未來比賽該不該是「選美」，看法分歧；有人希望它與「美麗和健康」有關，有些人傾向關注領導力、才能和溝通技巧；還有很多人呼籲應更具多樣性。

米夫林也指出，「美利堅小姐」比賽的現代化，遠遠落後於「女性進步文化」，「它一直在與女權主義對話，但總是落在女權主義背後，總是在努力追趕。」

1930年代後期、40和50年代，「美利堅小姐」比賽曾規定參賽者須是「身體健康的白種人」；1968年曾辦過一場反對缺乏多樣性的非裔美利堅小姐比賽，還有數百名女性參與女權主義團體「紐約激進婦女組織」(New York Radical Women)的抗議活動，指「美利堅小姐」比賽「在各領域壓迫女性形象」。

「美利堅小姐」籌辦者和死忠粉絲認為，這年度儀式將繼續存在，也會與時俱進，儘管許多參與者並沒有為所謂「世界和平」訂定任何計畫，但她們表示，這個專為年輕女性提供獎學金援助的大型機構，確實改變人生，為她們在專業和個人方面打開機會大門；因此，其他人也應該有同樣的機會。