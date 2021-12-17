不打疫苗請離開 海軍逼退5731水兵、陸軍擬裁3800人

國防部下令要各軍種官兵一律強制接種疫苗。圖為去年12月中旬位於西雅圖的陸軍士官長史耐德成為第一批接種疫苗的軍人。(美聯社)

國防部 要求軍人接種新冠疫苗 截止日期陸續到期，繼空軍13日辭退27名拒絕接種的軍人後，海軍、陸軍也宣布將陸續辭退不願接種疫苗的軍人，包括5731名海軍，以及3800名陸軍士兵。

每日郵報報導，海軍及陸軍辭退的軍人約占全體官兵總數的2%，其中海軍已開始辭退5731名水兵，因為他們在接種期限後兩周仍未接種至少一劑疫苗。

陸軍方面，若3800名士兵在本周前未接種至少一劑疫苗，就會開始辭退作業，這些士兵最快明年1月就得離開部隊；陸軍此舉代表仍預留相當時間，讓可能被辭退的軍人有回心轉意的機會。

陸軍軍方曾表示，已有超過2700名士兵因拒絕接種，遭到書面申斥，並指未接種者不得任領導職務。

主管人事的海軍少將華特斯(James Waters)表示，因拒絕接種疫苗而遭辭退的軍人仍被視為「榮譽退伍」，但除服役超過六年、或是明年6月1日前有資格申請退伍者外，將被註記「因拒絕接受合法的疫苗接種令的違紀行為」。

華特斯表示，海軍尊重所有接種疫苗的水兵，也盡全力留住他們，但對於不接種疫苗者，海軍只能請他們離開。

相較於全美18歲以上民眾至少接種一劑疫苗的比率為72%，軍方的接種率極高，尤以海軍為最，達98%，陸軍、空軍、陸戰隊接種率亦分別達97.9%、97.5%、95%；但仍約有1萬名軍人，連一劑疫苗都未接種。

軍方接受士官兵以生理或宗教因素請求免除接種，但是通過率低；以陸軍來說，有6200名士兵申請，目前近3900人得到暫時免除的批准，而得到永久免除批准者只有四人。

各軍種及各部隊訂下的接種期限各有不同，但是都須服從疫苗接種令；陸戰隊司令伯格(David Berger)就曾表示，「不接種就辭退」不會只是「嘴上說說」而已。

要求軍人接種疫苗並非首例，在新冠疫情 前，軍方就依派駐地點，接種包括流感、肝炎、小兒麻痺、天花等至多17種疫苗。