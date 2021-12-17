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港大研究：Omicron在呼吸道繁殖速度 比Delta快70倍

編譯洪毅／綜合16日電

由香港大學醫學院教授陳志偉領導的團隊發布研究報告指出，新冠Omicron變種病毒在人體特定器官的複製速度為Delta變種病毒的70倍，可以解釋為何病毒傳播如此快速；雖然致病力較弱，但威脅仍非常大。

國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導，該研究指出 ，Omicron病毒進入人體之後，於支氣管的位置複製速度最快；不過，當病毒從支氣管進到肺部組織之後，複製速度會減慢10倍以上。

這份仍在同行評審中的研究，可以解釋為何Omicron病毒的傳播速度快於之前的變種病毒；至於病毒進入肺臟後複製速度變慢，則可能代表感染力降低，讓重症發生率減少。

陳志偉在新聞稿中表示，必須注意到的是，重症發生率不僅取決於病毒複製速度，也與人體的免疫反應息息相關，「就算是肺臟遭到感染後的結果沒那麼糟，但只要單靠病毒快速傳播，就可能造成更多重症及病歿案例。」

陳志偉還表示，此研究報告說明，Omicron病毒突破由疫苗產生的抗體的機率增加，其整體威脅可能仍非常大。

英國衛生安全局(Health Security Agency)的數據則顯示，兩劑輝瑞疫苗對新冠病毒的保護力原先為80%，但是對Omicron病毒的保護力驟降至33%；惟該疫苗對染疫住院的保護力仍有70%，接種補強針後，有症狀感染的保護力也達75%。

輝瑞的初步研究也表明，原先的兩劑疫苗保護力因為Omicron病毒的出現而顯著削弱，但是第三劑補強針依然很有效。

世界衛生組織(WHO)流行病學家范科霍芙(Maria Van Kerkhove)也示警，不應對Omicron病毒大意，因為目前已經知道，Omicron病毒可能是無症狀的、或是輕症，但是重症、或是死亡的案例也是可能的。

范科霍芙表示，民眾不應抱持「反正這都是輕症」的想法，仍要「非常小心」，因為快速傳播可能讓醫院、醫療體系不堪負荷，這也可能造成不必要的死亡。

Omicron 疫苗 變種病毒

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