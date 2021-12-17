Omicron來襲 美病例2周激增40% 活動紛喊卡

變種新冠病毒Omicron來勢洶洶，確診人數急速颷升，各行各業都在採取相對因應防疫接種措施。圖為紐約市曼哈頓時報廣場上13日民眾排隊等候新冠檢測。(美聯社)

隨著Omicron 新冠變種毒株浪潮來襲，全國平均每天新增病例躍升至12萬例，比兩周前增加40%，更較11月初增加70%，導致各地活動紛紛取消，公司取消假日聚會、百老匯演出停止、大學期末考改成線上舉行；此外，由於缺乏勞工，包括醫院和美鐵在內的機構，紛紛採取應變措施，其中包括暫停執行強制接種令在內。

佛奇憂心：Omicron情況會變糟糕

拜登 總統最高醫學顧問佛奇(Anthony Fauci)16日表示，Omicron將在幾周內成為美國主要的新冠病毒變體，「尤其是對未接種疫苗 的人來說，情況可能會變得非常糟糕」，敦促民眾接種疫苗和補強劑。

由於Omicron症狀可能看起來像感冒，專家特別警告，這種菌株很容易被誤認為是輕微的日常疾病，不要低估了它可能帶來的風險。

專家：症狀像感冒 不能低估它

Zoe Covid Study應用程式首席科學家斯佩克特(Tim Spector)表示，Zoe Covid研究分析英國民眾上傳到應用程序數以千計的Covid症狀，歸結發現的最新數據顯示，Omicron五大主要症狀類似輕微感冒，包括流鼻涕、頭痛、輕度或重度疲勞、打噴嚏和喉嚨痛；他呼籲若有這些症狀，應留在家裡，因為很可能是染上新冠病毒。

紐約時報報導，目前美國大部分地區的新冠病毒主要版本仍是Delta變種，但在紐約市，病例已再次激增，超過去年冬天激增結束以來的任何情況；幾項新的實驗室研究顯示，接種疫苗，尤其是施打補強針，可以對Omicron變體的最壞結果提供實質保護。

但研究也顯示，Omicron將導致接種疫苗者和感染舊版病毒的患者，出現許多突破感染。

最近的病例激增已讓美國本周達到總病例數5000萬例，總死亡人數80萬人；聯邦疾病防治中心(CDC)最近警告，因Omicron變體病例百分比正急劇增加，可能預示下個月感染人數大增。

變種新冠病毒Omicron來勢洶洶，確診人數急速颷升，各行各業都在採取相對因應防疫接種措施。圖為紐約市曼哈頓時報廣場上13日掛出強制戴口罩的標語。(美聯社)

聯邦醫療保健系統已預作準備

拜登政府正努力為Omicron感染浪潮可能造成的醫療保健系統不堪重負做準備，在一些受災嚴重的州，聯邦醫務人員已被派去協助筋疲力盡的醫院工作人員；全國目前約有6萬8000名染疫患者住院，比過去兩周增加21%，但仍遠低於夏季和去年冬季高峰水平。

與此同時，越來越多醫院和其他公司企業，包括美鐵(Amtrak)和通用電氣，都因勞力短缺，開始暫停要求員工一定要接種疫苗；西北大學范伯格醫學院醫學助理教授薩迪亞康恩(Sadiya Khan)批評企業放鬆規範，尤其是目前全國病例又開始新增，她說：「放棄我們所知道的安全有效做法，真的很荒謬。」