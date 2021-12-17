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藥廠拚新藥 跟變種病毒賽跑

編譯潘勛／綜合16日電
禮來藥廠研發出單株抗體新藥，可抗Delta與Omicron兩種變異病株。(美聯社)
禮來藥廠研發出單株抗體新藥，可抗Delta與Omicron兩種變異病株。(美聯社)

實驗顯示現有的單株抗體療法要對付新冠病毒Omicron變種毒株，效力都降低，但禮來藥廠(Eli Lilly)16日宣布新研發的單株抗體藥劑，在治療Omicron及Delta兩變種毒株功效都很強；另外，美國藥廠雷傑納隆(Regeneron)也宣布，正在研發可治療Omicron毒株的新藥。

禮來單株抗體新藥 可抗Delta、Omicron

每日郵報報導，原有的單株抗體療法大力針對新冠病毒的棘蛋白(spike protein)而奏效，但Omicron變種的棘蛋白已改變很大；最新實驗數據14日公布，證實禮來及雷傑納隆的藥劑就治療Omicron的效力，已不若以往。

兩藥廠都想快速讓自己的新療方獲醫藥監管單位批准上市，但只怕藥物廣獲取用之前，Omicron可能已成為美國疫情的主流毒株。

美國因Omicron變種而染疫人數一夜之間由214例增為319例，幅度大增32%；話雖如此，免疫學者大致都同意，增幅如此只是冰山一角，Omicron變種患者只怕已有數萬人。

單株抗體製劑把藥廠專門生產來對抗新冠病毒的抗體注入人體免疫系統，因此有治療效果；染疫的人確診後，若快速接受單株抗體療法救治，可減少重症、住院的風險。

雖說單株抗體療法就降低重症的效力，不如疫苗來得強，但是對未接種疫苗或免疫力變弱的人，這種療法可以挽救其性命。

但禮來藥廠執行長里克斯(David Ricks)表示，因為公司知道新冠病毒會突變，另致力於開發出更強的抗體，故研發目前命名為1404的單株抗體製劑；初期研究顯示，新療法對付Omicron變種也一樣有效，能滅活Delta及Omicron兩變種毒株；1404製劑已進入第二期人體實驗。

雷傑納隆不落人後 研發抗Omicron新藥

CNBC財經頻道16日也報導，雷傑納隆把抗體採雞尾酒式調和，就治療Omicron變種的功效不如對付以往的變種，但下一代製劑可望解決這個問題；雷傑納隆打算在2022年第一季展開人體實驗，只是計畫仍待規管單位批准。

雷傑納隆及禮來目前的單株抗體藥劑，就對付Delta變種效果不錯，而Delta還是美國疫情的主要致病原；據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，到4日為止的當周，Omicron致病占新增病例的0.4%，但CDC主任瓦倫斯基指出，Omicron導致的病例顯然每兩天就會倍增。

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