拜登政府「債台高築」每家庭平均欠近28.8萬元

由於國會不斷提高聯邦政府的舉債上限，美國的債台也就愈築愈高，根據網媒CNSNews推算，相當於每個納稅人家庭承擔接近28萬8000元的債務。(美聯社)

由於國會不斷提高聯邦政府的舉債上限，美國的債台也就愈築愈高，根據網媒CNSNews推算，相當於每個納稅人家庭承擔接近28萬8000元的債務。

根據國稅局 2018年發布的個人所得稅年度報告，全美共有1億42萬4000多戶家庭提交了「應納稅申報表」，也就是說，這1億多戶家庭在扣除扺免後繳納了所得稅。

在國會通過提高債務上限之前，聯邦的債務為28兆9080億元，若由這1億42萬多納稅戶分擔，即每戶承擔債務為28萬7859元。

根據國稅局的數據，1989年，即雷根總統卸任的那一年，全國共有8917萬8355個繳納所得稅的家庭。當年聯邦債務為2兆6979億5700萬元，相當於每戶家庭承擔約3萬253元。這個數字若經過勞工統計局的通貨膨脹計算，到2021年也僅相當於6萬9437元。

然而，目前每個納稅家庭的聯邦債務達28萬7859元，是這個數字的四倍多。

這28萬7859元代表甚麼？根據房地產網站Zillow的數據，多個州的房屋的平均價格，由愛阿華州最低的17萬餘到喬治亞州 近27萬元，都說明買房的房貸比承擔的聯邦債務還要少。

拜登 總統的2022會計年度預算案裡，要求在未來十個會計年赤字累積達到14兆5310億元，換言之，以2018年這1億42萬4000多戶家庭來計算，它們每戶就要額外承擔14萬4696元。

此外，外國政府也持有不少美國政府國債，也就是美國的債主；截至9月底，日本持有1兆2990億元美國政府債券、中國持有1兆4700萬元、英國5665億元。